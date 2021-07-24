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    • Magazin
    • 24.07.2021 21:06
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    • 24.07.2021 21:06
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    Gırtlak kanserine yakalanan şarkıcı Tüdanya sesini kaybetti!

    ‘Seni Sevmeyen Ölsün’ adlı şarkısıyla hafızalara kazınan Tüdanya, geçirdiği gırtlak kanseri hastalığı nedeniyle sesini kaybetti. Kötü haberi duyuran Onur Akay, “5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Gırtlak kanserine yakalanan şarkıcı Tüdanya sesini kaybetti!

    Bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan şarkıcı Tüdanya'dan kötü haber geldi. Onur Akay, 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti.

    'SESİNİ KAYBETTİ'
    Akay, söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programları ile damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya, maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti.

    Bir şarkıcının yaşayacağı en acı olayı yaşayan Tüdanya, bu durumunu herkesten saklıyor, maddi zorluklar içinde ve ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Ona mutlaka yardım eli uzatılması, sanatçı dostlarının yardım konseri düzenleyerek onun için sahneye çıkması ve Tüdanya'ya acil moral verilmesi gerekiyor. Allah yardımcısı olsun, şifa versin inşallah"

        TÜDANYA KİMDİR?
        Arabesk müzik sanatçısı olarak tanınan ve asıl adı Hatice Döngü olan Tüdanya, 1986 çıkışlı Seni Sevmeyen Ölsün adlı eseriyle ünlenmişti. Sinemada da yer alan şarkıcı, tam 5 Türk filminde rol almıştı.

        GIRTLAK KANSERİ BELİRTİLERİ
        Gırtlak kanseri genellikle ses tellerine yakın bölgelerde oluşur. Bu nedenle kanserin ilk belirtileri sesin değişimiyle alakalıdır. Örneğin sesiniz normalden kısık çıkabilir. Gırtlak kanserinin ses kısıklığı dışındaki diğer belirtileri şöyledir;

        Yutkunma zorluğu ve yutkunurken ağrı,
        Gırtlak bölgesinde şişlik,
        İnatçı öksürük,
        Geçmeyen boğaz ağrısı,
        Nefes kokusu,
        Kulak ağrısı,
        Nefes darlığı,
        Nefes alıp verirken hırıltı çıkarma,
        Nedeni belirlenemeyen kilo kaybı,
        Halsizlik ve aşırı yorgunluk.

        2-3 hafta süren ve nedenini tam olarak belirleyemediğiniz ses kısıklığı için kısa sürede doktora görünmelisiniz. Eğer kanser ses tellerine yakın bir bölgede değilse ilk belirti, geçmeyen boğaz ağrısı ve gırtlak bölgesinde şişlik olabilir.

        GIRTLAK KANSERİ OLUŞUMU
        Diğer kanser türlerinde olduğu gibi gırtlak kanseri de, eskiyen hücrelerin yenileriyle yer değiştirmesi sırasında, eski hücrelerin ölmemesi ve birikmeye başlamasıyla oluşur. Vücudun artık ihtiyaç duymadığı bu hücreler biriktikçe tümörler oluşturur. Bu tümörler, iyi huylu (selim) veya kanserli olabilir.

        İyi huylu tümörler (polipler veya nodüller) genellikle hayatı tehdit etmez, tedavi edildiklerinde tekrar oluşmazlar, çevrelerinde bulunan dokulara ve vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar. Ancak kanserli tümörler tedaviden sonra tekrar oluşabilir, çevresinde bulunan dokuları ve organları işgal etme eğilimindedir ve vücudun diğer bölgelerine yayılırlar. Bazı insanların neden gırtlak kanseri olduğu ve diğerlerinin olmadığı konusunda uzmanların net bir cevabı bulunmuyor.

            Bilinen bir gerçek, gırtlak kanseri vakalarının büyük çoğunluğunu sigara tiryakilerinin oluşturduğu. Uzmanlar, sigara kadar olmasa da, düzenli alkol tüketiminin de gırtlak kanseri riskini önemli oranda arttırdığının altını çiziyor. Gırtlak kanserinin diğer olası nedenleri arasında; fazla miktarda hayvansal yağ içeren beslenme şekli, genetik nedenler ve reflü nedeniyle yemek borusuna çıkan mide asidinin zamanla gırtlağı tahriş etmesi gösteriliyor.
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