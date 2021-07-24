Gırtlak kanserine yakalanan şarkıcı Tüdanya sesini kaybetti!

GIRTLAK KANSERİ OLUŞUMU

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi gırtlak kanseri de, eskiyen hücrelerin yenileriyle yer değiştirmesi sırasında, eski hücrelerin ölmemesi ve birikmeye başlamasıyla oluşur. Vücudun artık ihtiyaç duymadığı bu hücreler biriktikçe tümörler oluşturur. Bu tümörler, iyi huylu (selim) veya kanserli olabilir.

İyi huylu tümörler (polipler veya nodüller) genellikle hayatı tehdit etmez, tedavi edildiklerinde tekrar oluşmazlar, çevrelerinde bulunan dokulara ve vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar. Ancak kanserli tümörler tedaviden sonra tekrar oluşabilir, çevresinde bulunan dokuları ve organları işgal etme eğilimindedir ve vücudun diğer bölgelerine yayılırlar. Bazı insanların neden gırtlak kanseri olduğu ve diğerlerinin olmadığı konusunda uzmanların net bir cevabı bulunmuyor.