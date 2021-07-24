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    • 24.07.2021 21:39
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    • 24.07.2021 21:58
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    Milyoner sorusu: Dinlediğiniz müzik, 1982 Oscar Ödül Töreni'nde en iyi özgün müzik ödülünü kazanan hangi filme aittir?

    Dinlediğiniz müzik, 1982 Oscar Ödül Töreni'nde en iyi özgün müzik ödülünü kazanan hangi filme aittir? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. ATV’nin izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça yoğun ilgi gördü. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    1982 Oscar Ödül Töreni'nde en iyi özgün müzik ödülünü kazanan hangi filme aittir?

    1982 Oscar Ödül Töreni'nde en iyi özgün müzik ödülünü kazanan hangi filme aittir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla ve heyecanla araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen uzun soluklu Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1982 Oscar Ödül Töreni'nde en iyi özgün müzik ödülünü kazanan hangi filme aittir?

    A: E.T

    B: Forest Gump

    C: Ateş Arabaları

    D: Kurtlarla Dans

    Doğru cevap:C şıkkı Ateş Arabaları
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    Haberler Magazin Milyoner sorusu: Dinlediğiniz müzik, 1982 Oscar Ödül Töreni'nde en iyi özgün müzik ödülünü kazanan hangi filme aittir?