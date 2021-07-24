Çağatay Akman kız arkadaşını taciz etti şiddet uyguladı! Tek şarkıyla gelen şöhreti bile kaldıramadı... "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısıyla 2016 yılında ünlenen 22 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman'ın olaylı gecesi. Pek gündemde olmayan ve son olarak Benimle Söyle isimli şarkı yarışmasında gördüğümüz Çağatay Akman, dün gece olay çıkardı. Akman, Cihangir'de eski sevgilisi Öykü Uslu'yu kapısına dayanarak taciz etti. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine karakola ifade vermeye giden Akman'ın arkadaşları, gazetecilere saldırdı.