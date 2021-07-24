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    • Magazin
    • 24.07.2021 14:57
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    • 24.07.2021 14:57
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    2. sezonda bomba değişiklik! Uyanış Büyük Selçuklu'da kim var kim yok alayı gitti! Şimdi sırada...

    Uyanış Büyük Selçuklu'da tüm kadro dağıldı geriye bir isim kaldı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonunda yaşanacak değişiklikler seyircisini şaşırtacak. Bilindiği üzere projeye ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Barış Arduç katıldı. Büyük fatih Sultan Alparslan'ı canlandıracak olan Barış Arduç'un yeni sezon hazırlıkları yaptığı sırada çekilen fotoğrafları heyecan yarattı. Yapım ekibiyle görüşüp projenin 2. sezonu için anlaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in reyting rekorları kıran yapımda Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Dizinin ikinci sezon kadrosunda sadece ilk sezonda Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür'ün kalacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu'da kim var kim yok alayı gitti!

    Uyanış Büyük Selçuklu'nun 2. sezonunda olay olacak yeni bir dönem başlıyor. Bir oyuncu hariç tüm kadro tek tek değişti. 28 Eylül 2020'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. İkinci sezonda Türk tarihinin efsane liderlerinden Sultan Alparslan'ın dönemini anlatacak diziye iki ünlü isim katıldı. Barış Arduç heyecanla takip edilen projede Sultan Alparslan'a hayat verecek. Yapım şirketiyle anlaşma sağlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in ise dizide Akça Hatun'u canlandıracağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla ikinci sezonu beklemeye başladı.

    2. SEZONDA BOMBA DEĞİŞİKLİKLER

    Kısa bir süre önce sezon finali yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonunda yaşanacak değişiklikler seyircisini şaşırtacak.

    YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

    Projeye ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Barış Arduç katılmıştı. Büyük fatih Sultan Alparslan'ı canlandıracak olan Barış Arduç'un yeni sezon hazırlıkları yaptığı sırada çekilen fotoğrafları heyecan yarattı.

    İMZALAR TAMAM

    Yapım ekibiyle görüşüp projenin 2. sezonu için anlaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in reyting rekorları kıran yapımda Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracağı öğrenildi.

        Dizinin ikinci sezonunda, ilk sezonunda bir tek Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür'ün kalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

        YENİ SEZON TANITIMI

        Yeni sezonla ilgili paylaşılan tanıtımda "Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesi yakında TRT 1'de!" ifadeleri kullanıldı.

        EĞİTİMLERE BAŞLADI

        Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladığı bilgisi geldi. Ayrıca ünlü oyuncu at üzerinde eğitim yaparken görüntülendi.

            Dizide Sultan Alparslan'ı canlandıracak olan Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide dikkatleri üzerine çekecek.

            TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın dönemi anlatılacak. Ayrıca dizinin kadrosunda hangi yeni isimlerin yer alacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.
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