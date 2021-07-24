2. sezonda bomba değişiklik! Uyanış Büyük Selçuklu'da kim var kim yok alayı gitti! Şimdi sırada...

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 2. sezonunda olay olacak yeni bir dönem başlıyor. Bir oyuncu hariç tüm kadro tek tek değişti. 28 Eylül 2020'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. İkinci sezonda Türk tarihinin efsane liderlerinden Sultan Alparslan'ın dönemini anlatacak diziye iki ünlü isim katıldı. Barış Arduç heyecanla takip edilen projede Sultan Alparslan'a hayat verecek. Yapım şirketiyle anlaşma sağlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in ise dizide Akça Hatun'u canlandıracağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla ikinci sezonu beklemeye başladı.
2. SEZONDA BOMBA DEĞİŞİKLİKLER
Kısa bir süre önce sezon finali yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonunda yaşanacak değişiklikler seyircisini şaşırtacak.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Projeye ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Barış Arduç katılmıştı. Büyük fatih Sultan Alparslan'ı canlandıracak olan Barış Arduç'un yeni sezon hazırlıkları yaptığı sırada çekilen fotoğrafları heyecan yarattı.
İMZALAR TAMAM
Yapım ekibiyle görüşüp projenin 2. sezonu için anlaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in reyting rekorları kıran yapımda Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracağı öğrenildi.