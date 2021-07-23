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    • 23.07.2021 09:40
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    • 23.07.2021 09:45
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    Tuba Büyüküstün'den kara haber geldi çekimleri iptal oldu! İşte koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu

    Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizide 'Ada' karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ün koronavirüre yakalandığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, koronavirüse yakalanınca; dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' adlı yeni dizisinin Ayvalık çekimleri iptal oldu. Çok sayıda hayranı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyüküstün'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı

    Tuba Büyüküstün'den kara haber geldi çekimleri iptal oldu! İşte koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu... Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.

    OGM Pictures'ın dijital platformda yayınlanmak için çektiği dizide 'Ada' karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.

    Dizi setine ise ara verildi ve bütün oyuncular koronavirüs testinden geçti.

        DURUMU HAKKINDA BİLGİ GELDİ

        Dizide 'Ada' karakterine can veren Tuba Büyüküstün'ün son durumu hakkında da bilgi geldi.

        Buna göre testi pozitif çıktıktan sonra hızlı şekilde tedavi süreci başlatılan güzel oyuncunun sağlık durumu iyi. Ünlü oyuncunun hastalığı kısa sürede atlatması bekleniyor.

        Öte yandan aynı okuldan mezun üç kadının hikâyesini anlatan dizide Serkan Altunorak'la evli bir kadına hayat veren Büyüküstün kalbini Murat Boz'un oynadığı Toprak'a kaptıracak.
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        Haberler Magazin Tuba Büyüküstün'den kara haber geldi çekimleri iptal oldu! İşte koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu