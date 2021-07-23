Tuba Büyüküstün'den kara haber geldi çekimleri iptal oldu! İşte koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu... Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.