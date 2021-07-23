Tuba Büyüküstün'den kara haber geldi çekimleri iptal oldu! İşte koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu... Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.
OGM Pictures'ın dijital platformda yayınlanmak için çektiği dizide 'Ada' karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.
Dizi setine ise ara verildi ve bütün oyuncular koronavirüs testinden geçti.