Orta Direk Şaban ne zaman çekildi, kaç yılında? Orta Direk Şaban film konusu nedir, oyuncuları kimler?

ORTA DİREK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.