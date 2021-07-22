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    • Magazin
    • 22.07.2021 21:20
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    • 22.07.2021 21:21
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    Orta Direk Şaban ne zaman çekildi, kaç yılında? Orta Direk Şaban film konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Akşam kuşağında yer alan dizi ve filmleri yakından takip edenler Orta Direk Şaban ne zaman çekildi, kaç yılında? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kemal Sunal’ın yer aldığı efsane filmlerden biri olan Orta Direk Şaban hala ilk günkü gibi ilgiyle izleniyor. Bir yandan da Orta Direk Şaban film konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulaması sıklıkla yapılıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Orta Direk Şaban ne zaman çekildi, kaç yılında?

    Orta Direk Şaban ne zaman çekildi, kaç yılında? Orta Direk Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken ve izleyenleri kahkahalara boğan filmin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor ve herkesi güldürüyor. Orta Direk Şaban filmi hakkındaki bilgiler de merak ediliyor.

    ORTA DİREK ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Orta Direk Şaban filmi İstanbul'da çekildi. Yeşilköy'de Kartal Tibet yönetmenliğinde çekilen Orta Direk Şaban 1984 yapımı filmdir.

    ORTA DİREK ŞABAN KONUSU NEDİR?

    Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

        ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

        Kemal Sunal - Şaban
        Bahar Öztan - Bahar Gökçe
        Yalçın Tülpar - Erkan
        Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı
        Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal
        Reha Yurdakul - Şükrü Bey
        Renan Fosforoğlu - Gıyasettin Amca
        Memduh Ün - Tahsin Bey
        Oktar Durukan - Kara Bela Kadir
        Coşkun Göğen - Sinyor Lopez
        Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
        Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
        Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı
        Celal Yonat - Celal
        Fatih Özses - Çete Elamanı
        Dinçer Çekmez - Antrenör


        Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü
        Baykal Kent - Basketbol Antrenörü
        Hayri Caner - Kahveci
        Ekrem Dümer - Doktor Sami
        Hikmet Karagöz - İşportacı
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        Haberler Magazin Orta Direk Şaban ne zaman çekildi, kaç yılında? Orta Direk Şaban film konusu nedir, oyuncuları kimler?