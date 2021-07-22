Orta Direk Şaban ne zaman çekildi, kaç yılında? Orta Direk Şaban film konusu nedir, oyuncuları kimler?

Orta Direk Şaban ne zaman çekildi, kaç yılında? Orta Direk Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken ve izleyenleri kahkahalara boğan filmin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor ve herkesi güldürüyor. Orta Direk Şaban filmi hakkındaki bilgiler de merak ediliyor.
ORTA DİREK ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Orta Direk Şaban filmi İstanbul'da çekildi. Yeşilköy'de Kartal Tibet yönetmenliğinde çekilen Orta Direk Şaban 1984 yapımı filmdir.
ORTA DİREK ŞABAN KONUSU NEDİR?
Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.