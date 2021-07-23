İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminin detayları yeni yeni ortaya çıkıyor! 2011'de saldırıya uğramıştı 3 yıl önce sır mektup..

Sadece Abdullah Uçmak bana isim ve telefon numarası yazılı not şeklinde başkasının kartviziti arkasına yazılı notu vermemi istedi. Bende gazinoya gittim ancak kendisini bulamadım. Daha sonra yolda konvoy şeklinde kendisine rastladım. El salladım ve beni hayranı sandı. Bende kartviziti kendisine verdim. Abdullah Uçmak'ı aramasını istedim. O da neden diye sordu. Daha sonra gerçekleşen olay hakkında bilgim yok.' diye konuştu.