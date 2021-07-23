İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminin detayları yeni yeni ortaya çıkıyor! 2011'de saldırıya uğramıştı 3 yıl önce sır mektup..

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Uzun namlulu silahlarla başından vurulan İbrahim Tatlıses ağır yaralanmış, öldürülmek istenen İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tuttunmayı başarmıştı.
İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminden önce yazılan sır bir mektup ortaya çıkmış saldırıda bulunan Abdullah Uçmak suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye tehdit dolu bir mektup gönderdiği belirlenmişti.
TEHDİT İÇERİKLİ MEKTUBU VERDİ
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.