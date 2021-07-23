Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.07.2021 19:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2021 19:37
    ABONE OL

    Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün’den ilk açıklama! İşte son sağlık durumu

    Another Self isimli dizide Ada karakterine canlandıran ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizi çekimleri apar topar durdurulurken Büyüküstün’den gelen kötü haber hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte o açıklama...

    Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün’den ilk açıklama!

    Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.

    Dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ün koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.

    SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
    Testi pozitif çıktıktan sonra hızlı şekilde tedavi süreci başlatılan ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

        Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tuba Büyüküstün, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Merhabalar,

        Size ancak haber verebiliyorum. Covid pozitif olduğum doğru. 4 gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için... Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz... Sevgilerimle..."

        İyi olduğunu belirten Tuba Büyüküstün'ün açıklaması sevenlerinin yüreğine su serpti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncuya 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD'nin fonladığı muhalefet medyasına çok sert tepkiler...
        Haberler Magazin Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün’den ilk açıklama! İşte son sağlık durumu