Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün’den ilk açıklama! İşte son sağlık durumu

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.
Dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ün koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Testi pozitif çıktıktan sonra hızlı şekilde tedavi süreci başlatılan ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.