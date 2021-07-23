Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün’den ilk açıklama! İşte son sağlık durumu

"Merhabalar,

Size ancak haber verebiliyorum. Covid pozitif olduğum doğru. 4 gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için... Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz... Sevgilerimle..."