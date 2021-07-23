Berdan Mardini 'şeref yoksunu' dedi gözler silahla vurulan eski eşi Fatoş Karademir'e döndü! Berdan Mardini neden boşandı? Birkaç ay önce eşinden boşanan Berdan Mardini, önceki akşam Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Bir buçuk yıldır sahnelerden uzak kalan şarkıcı, "Pandemi sonrası iki sahne yaptım ama yine heyecanlıyım. Baya bir zaman dinledik artık çalışma zamanı" derken; eski eşi hakkında da konuştu. Berdan Mardini'nin açıklamalarıysa olay yaratacak cinsten.
Pandemi nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan ve son dönemde özel hayatıyla gündem olan Berdan Mardini, önceki akşam Bodrum'da bir otelde sahne aldı.
"ALKIŞLANMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
"Ben her sahneye öncesi heyecanlanıyorum diyen 42 yaşındaki Mardini,"Alkışlanmak ve sevilmek çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.