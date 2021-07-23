Berdan Mardini 'şeref yoksunu' dedi gözler silahla vurulan eski eşi Fatoş Karademir'e döndü! Berdan Mardini neden boşandı?

"BENİM BÖYLE ŞEYLERLE İŞİM OLMAZ"

Mardini, sözlerine; "Benim böyle şeylerle hiçbir zaman işim olmadı. Sanatım ve işimle gündeme gelmeye çalıştım. Bunları yıkmaya çalışan böyle ahlaksızlıklar yapan insanlara da hiçbir zaman tasvip etmedim. Şeref, haysiyet yoksunu insanları hayatımdan çıkarttım, bu da benim için tecrübe oldu. Çocuklarımın velayeti bende bu her şeyi açıklamıyor mu?" şeklinde devam etti.