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    • Magazin
    • 23.07.2021 12:40
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    • 23.07.2021 12:40
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    Talih yine Ebru Şahin'in yüzüne gülecek yine başrol! Hercai çoktan bitti ama o bu kez...

    ATV'de yayınlandığı döneme mührünü vuran Hercai dizisinin sevilen ismi Ebru Şahin'in bu sezon rol alacağı yeni proje belli oldu. Hercai dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gönüllere taht kurmayı başaran Ebru Şahin, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuruluş Osman başarılı tarihi dizilerin yapım şirketi Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan adlı diziyle el sıkıştı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Destan dizisi Temmuz sonu ağustos ayı sete çıkacak. Projede Ebru Şahin'in partneri ise henüz belli olmadı. Dizinin başlayacağı tarih hakkında heyecanlı bekleyiş ise sürüyor.

    Talih yine Ebru Şahin'in yüzüne gülecek yine başrol! Hercai çoktan bitti ama o bu kez...

    Talih yine Ebru Şahin'in yüzüne gülecek yine başrol! Hercai çoktan bitti ama o bu kez... Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin'in yeni projesi konuşuluyor. Ünlü oyuncunun adı bir süredir pek çok yapımla anılıyordu. Nisan ayının sonunda Hercai'nin final yapmasının hemen ardından ünlü oyuncuya çok birçok projeden teklif geldiği öğrenildi. Bir süredir karar verme aşamasında olan Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yapım şirketi olan Bozdağ Film'in yeni projesi için imzayı attı. Ebru Şahin'in Temmuz ya da ağustos ayında sete çıkacak olan Destan dizisiyle tekrar ekranlarda olacağı öğrenildi. Şimdi gözler güzel oyuncunun rol alacağı, Bozdağ Film imzalı Destan dizisine çevrildi.

    YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

    Gazetecic Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 25 Nisan tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan 69. bölümüyle günü ekranlara veda eden Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu.

    Hercai dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gönüllere taht kurmayı başaran Ebru Şahin, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuruluş Osman dizilerinin yapım şirketi Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan adlı diziyle el sıkıştı.

    İzleyicilerin heyecanla beklediği Destan dizisi Temmuz sonu ağustos ayı sete çıkacak. Projede Ebru Şahin'in partneri ise henüz belli olmadı.

        EBRU ŞAHİN KİMDİR?

        Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

        İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

        İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

            Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizmişti. Hercai dizisi bu yıl 69. bölümüyle ekranlara veda etti.

            EBRU ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

            2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

            2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

            2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

            2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

            2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

            2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
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            Haberler Magazin Talih yine Ebru Şahin'in yüzüne gülecek yine başrol! Hercai çoktan bitti ama o bu kez...