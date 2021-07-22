Kurtlar Vadisi'nin bin bir suratını Teşkilat kaptı! Hasımları artık kaçacak delik arayacak. 13 yıl boyunca ekranlarda izleyicisini ağırlayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 129. bölümünde kadroya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav senaryo gereği ölümüne kadar seyircilerin gözünde yaptıklarıyla efsane dönüşmüştü. Kara karakteri özellikle dizide yaptığı operasyonlardaki zekasıyla herkesin dikkatini çekerken kısa sürede Çakır, Karahanlı, Kılıç, Laz Ziya ve İskender gibi Kurtlar Vadisi'nde efsaneler arasına adını yazdırmıştı. Özellikle Kara karakterinin yaptığı operasyonlarda kılıktan kılığa girmesi ve başarısı keyifle seyredilmişti. Ünlü oyuncu Hakan Boyav son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa karakterine hayat vermişti. Ünlü oyuncunun gelecek sezon katıldığı proje belli oldu. Kulislerde konuşulan iddialara göre Hakan Boyav TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta boy gösterecek.

KISA SÜREDE EFSANE OLMUŞTU

Kurtlar Vadisi Pusu'ya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav ölümüne kadar seyircilerin efsane olarak andığı isimlerden birisi olmuştu.