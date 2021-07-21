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    • Magazin
    • 21.07.2021 16:12
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    • 21.07.2021 16:12
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    Masterchef'te kaale bile alınmadı rezil rüsva oldu! Mehmet Yalçınkaya kapı dışarı etti 'lütfen önlüğünüzü bırakıp dışarı çıkın'

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, Survivor'ın final yapmasının hemen ardından 4.sezon macerasına başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef yeni şampiyonunu arıyor. Gastronomi alanındaki en iyilerin seçildiği Masterchef'te daha önce eşine rastlanmamış bir olay yaşandı. 3'lü düellorlarda yemeğini heder eden yarışmacıyı jüri açık açık uyardı ve değerlendirmeye bile almadı.

    Mehmet Yalçınkaya kapı dışarı etti 'lütfen önlüğünüzü bırakıp dışarı çıkın'

    Masterchef'te kaale bile alınmadı rezil rüsva oldu! Mehmet Yalçınkaya kapı dışarı etti 'lütfen önlüğünüzü bırakıp dışarı çıkın'... Masterchef tarihi böyle bir olay ne gördü ne de duydu... Sevilen yarışma programı Masterchef'in 3'lü düellolarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 3 sezondur kesintisiz olarak jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun daha önce bir reaksiyon verdiği görülmemişti bile. İşte Masterchef'in 3'lü düellolarında yaşanan o anlar...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma 4. Sezonuyla resmen başlamıştı. Yarışmada asıl kadronun seçilmesi için çalışmalar başladı. Yarışmada yer alacak olan ilk isimler ortaya çıkmışken; bir yarışmacının tüm emeği ise resmen çöpe gitti.

    Yarışmanın ön elemesinde harika bir yemek yapan başarılı yarışmacı, şefleri etkilemiş ve ikinci tura geçmeyi hak etmişti.

        İtalya'nın en sevilen hafif tatlı olan Panna cotta yapılması istenilince ise işler sarpa sardı. Peki, neler oldu?

        Sevgi, Füsun ve Lara arasında geçen rekabette daha yemeğini tabağına çıkarttığı gibi elenen ilk isim Sevgi oldu. Sevgi Panna Cottasını kalıptan jöle şeklinde çıkarması gerekirken; su haliyle çıkarttı.

        Şefler ise Sevgi'nin yanına gelerek "Bunu nasıl yaptın?" yorumlarında bulundular. Peki, Sevgi'nin ellerinden hayalleri nasıl kayıp gitti?

            Sevgi, ilk elemede tüm şefleri derinden etkilemişti. Özel bir yemek yapıp şeflere sunan Sevgi, ikinci elemede ise tam bir fiyasko yaşadı! Panna Cotta'yı su halinde çıkaran yarışmacıya Somer Şef, "Burada tadılacak bir şey yok. Siz bence buradan güler yüzünüzle önlüğünüzü çıkarıp ayrılın" yorumunda bulundu.

            Mehmet Şef ise "Burada tadacağım tek şey böğürtlen! Şef talihsizliği diyemem ben buna. Bu bildiğiniz uyumsuzluk ve plansızlık" yorumunda bulundu.

            Yarışmadan çekilmek zorunda kalan Sevgi ise gözleri dolsa bile ağlamamak için kendisini tuttu. Yemeğinin değerlendirmemeye alınmaması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok seyirci ise bu durumu "Yaka paça atıldı. Birde duymadığı laf kalmadı" olarak yorumladı.
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