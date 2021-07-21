Masterchef'te kaale bile alınmadı rezil rüsva oldu! Mehmet Yalçınkaya kapı dışarı etti 'lütfen önlüğünüzü bırakıp dışarı çıkın'... Masterchef tarihi böyle bir olay ne gördü ne de duydu... Sevilen yarışma programı Masterchef'in 3'lü düellolarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 3 sezondur kesintisiz olarak jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun daha önce bir reaksiyon verdiği görülmemişti bile. İşte Masterchef'in 3'lü düellolarında yaşanan o anlar...