Survivor kızlarını kimse tutamıyor Aleyna Çalışkan vites artırdı! Survivor'da vasatın altın kaldı Instagram'da eline su döken yok... Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada sonlara kadar kalmayı başaran genç yarışmacı, finalde Ayşe Yüksel'e söylediği sözlerle şok etkisi yaratmıştı. Yarışmanın son isimlerinden olan Ayşe sürekli olarak potaya girmiş ve eleme korkusu yaşamıştı. Aleyna ise "Sen potaya girdikçe ve korkmaya başladıkça ben hep şey diyorum; "Ulan Ayşe… Nasılmış?" yorumunda bulunmuştu. Aleyna Çalışkan şimdiler Instagram'da fırtınalar estiriyor.
Mini elbiseli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Survivor Ayşe'ye rest olarak algılanan bu paylaşımlar ise sosyal medya tarafından çok sevildi. Dekolte savaşlarının başladığı Survivor yarışmacıları şok içerisinde bıraktı.
Sevilen isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.