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    • Magazin
    • 21.07.2021 12:45
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    • 21.07.2021 12:45
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    Survivor kızlarını kimse tutamıyor Aleyna Çalışkan vites artırdı! Survivor'da vasatın altın kaldı Instagram'da eline su döken yok

    TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'in en olaylı isimlerinden biri de Aleyna Çalışkan olmuştu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan'ın performansı beklenenin altında kalsa da girdiği polemikler ve potadan 9 kez çıkmasıyla hafızalara kazındı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Aleyna Çalışkan bir vücut geliştirme şampiyonu. Survivor öncesinde pek çok yarışma programına da katılan Çalışkan, şimdilerde yaptığı paylaşımlarla gündemde. Dekolte konusunda sınır tanımayan Aleyna Çalışkan'ın  yarışma sonrası hali şaşkına çeviriyor.

    Survivor'da vasatın altın kaldı Instagram'da eline su döken yok

    Survivor kızlarını kimse tutamıyor Aleyna Çalışkan vites artırdı! Survivor'da vasatın altın kaldı Instagram'da eline su döken yok... Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada sonlara kadar kalmayı başaran genç yarışmacı, finalde Ayşe Yüksel'e söylediği sözlerle şok etkisi yaratmıştı. Yarışmanın son isimlerinden olan Ayşe sürekli olarak potaya girmiş ve eleme korkusu yaşamıştı. Aleyna ise "Sen potaya girdikçe ve korkmaya başladıkça ben hep şey diyorum; "Ulan Ayşe… Nasılmış?" yorumunda bulunmuştu. Aleyna Çalışkan şimdiler Instagram'da fırtınalar estiriyor.

    Mini elbiseli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Survivor Ayşe'ye rest olarak algılanan bu paylaşımlar ise sosyal medya tarafından çok sevildi. Dekolte savaşlarının başladığı Survivor yarışmacıları şok içerisinde bıraktı.

    Sevilen isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

        Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada sonlara kadar kalmayı başaran genç yarışmacı, finalde ise Ayşe Yüksel'e söylediği sözlerle şok etkisi yaratmıştı.

        Yarışmanın son isimlerinden olan Ayşe sürekli olarak potaya girmiş ve eleme korkusu yaşamıştı. Aleyna ise "Sen potaya girdikçe ve korkmaya başladıkça ben hep şey diyorum; "Ulan Ayşe… Nasılmış?" yorumunda bulunmuştu. Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı.

        Sevilen isim Aleyna Çalışkan Survivor'dan sonra İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Aleyna Kalaycıoğlu'yla sık sık paylaşım yapmış ve etkileşimini artırmıştı. 244 bine yakın takipçisi bulunan Aleyna Çalışkan özellikle Survivor'dan hemen sonra sık sık minili paylaşımlar yapmıştı. İşte Aleyna Çalışkan'dan gelen hem sütyensiz hem de minili paylaşım…

            Survivor Aleyna Çalışkan; mor bir elbise giyerek; havuz başında bir paylaşım yaptı. Takipçileri ise "Aşkım sen şaka mısın?", "Bu güzellik", "Aleyy Maşallah diyelim, nazar değmesin" yorumlarında bulundular. Sadece 24 saat içerisinde ise bu paylaşımı 35 bini aşkın beğeni aldı.

            Sadece arkadaşlarına ve takipçilerine yorumları açan Aleyna Çalışkan'ın bu pozu Ayşe'ye rest olarak sosyal medya kullanıcıları tarafından yorumlandı.

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