İrem Derici yine çok iddialı! ‘Roket gibi olacağım’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, kendisini kötü hissedince hastanenin yolunu tutmuştu. Tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılan Derici, tatiline kaldığı yerden devam etmişti.
Kiraladığı yazlık evde tatiline devam eden şarkıcı, 28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da vereceği konser öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"ROKET GİBİ OLACAĞIM"
28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser hazırlıklarına başladığını duyuran Derici, "Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye'ye kadar roket gibi olacağım" ifadelerini kullandı.