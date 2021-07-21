İrem Derici yine çok iddialı! ‘Roket gibi olacağım’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

"ROKET GİBİ OLACAĞIM"

28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser hazırlıklarına başladığını duyuran Derici, "Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye'ye kadar roket gibi olacağım" ifadelerini kullandı.