Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.07.2021 19:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2021 19:48
    ABONE OL

    İrem Derici yine çok iddialı! ‘Roket gibi olacağım’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

    Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran İrem Derici, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Derici, şimdi ise iddialı açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 28 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konser hazırlıklarına başladığını duyuran ünlü şarkıcı, hayranlarına dünya standartlarında bir konser izleteceğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte İrem Derici’nin o açıklaması...

    İrem Derici çok iddialı konuştu!

    Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, kendisini kötü hissedince hastanenin yolunu tutmuştu. Tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılan Derici, tatiline kaldığı yerden devam etmişti.

    Kiraladığı yazlık evde tatiline devam eden şarkıcı, 28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da vereceği konser öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

    "ROKET GİBİ OLACAĞIM"
    28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser hazırlıklarına başladığını duyuran Derici, "Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye'ye kadar roket gibi olacağım" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Instagram hesabında leopar desenli bikinisi ile verdiği bir pozu yayınlayan Derici, paylaşımının altına da "Spora başlıyorum, Harbiye'ye kadar roket olacağım" notunu düştü.

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma İrem Derici'nin meslektaşı Simge Sağın da kayıtsız kalmadı.

        Sağın, "Şimdi de roket gibisin kız! Maşallah sana" yorumunda bulundu. Derici'nin takipçileri ise Harbiye konseri için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

            Takipçileri Derici'ye "Harbiye büyük sallanacak, şimdiden belli oldu", "28 Eylül'ü iple çekiyorum" yorumlarını yaptı.

            Öte yandan leopar desenli bikinisi ile objektif karşısına geçen Derici'nin fit hali de dikkatlerden kaçmadı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Aslan ailesinde yavru sevinci
            Haberler Magazin İrem Derici yine çok iddialı! ‘Roket gibi olacağım’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı