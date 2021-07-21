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    • 21.07.2021 22:16
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    • 21.07.2021 22:52
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    Kardeşi Selçuk Tektaş’ın acı haberiyle sarsılan Alişan’dan yürek yakan paylaşım! “Seni bir daha görememek beni delirtiyor”

    Kardeşi Selçuk Tektaş’ın acı haberiyle sarsılan Alişan’dan yürek yakan paylaşım! Ünlü türkücü Alişan’ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Bugün defnedilen Selçuk Tektaş'ın cenazesinde ayakta durmakta zorlanan Alişan, sosyal medya hesabında duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın çocukları ile çektirdiği bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Alişan, paylaşımının altına düştüğü notla yürek yaktı. İşte Alişan’ın o paylaşımı...

    Alişan’dan yürek yakan paylaşım!

    Ünlü türkücü Alişan'ın menajerliğini de üstlenen 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Tektaş bugün kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
    Kardeşinin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu.

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acı haberiyle sarsılan Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ise yürek yaktı.

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları ile çektirdiği bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Alişan, paylaşımının altında duygusal bir yaz kaleme aldı.

        Ünlü türkücü, kardeşinin çocuklarını kendi çocuklarından ayırmayacağını belirttiği yazısında şu ifadelere yer verdi: "Abim bizi öksüz bıraktım gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım… Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi… Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı.

        2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık… Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet… Seni çok seviyorum abim… Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim… Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um… Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah…"

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve meslektaşları, yaptıkları yorumlarla Alişan'ın acısını paylaştı.

            Nilgün Belgün, "Ah ah bizim de içimiz yandı Alişan, çok üzüldük çok. Cennet olsun mekanı. Sabır diliyorum sana ve ailene" ifadelerini kullanarak ünlü şarkıcıya destek oldu.

            Geçtiğimiz yıl Ekim ayında babası Fevzi Hünel'i koronavirüs nedeniyle toprağa veren Aslı Hünel ise "Rabbim en dayanılmaz acıyı yaşattı kardeşim. Allah'ım tüm aileye büyük sabırlar versin. Söz bitti. Allah'ım sabır İhsan eylesin" yorumunda bulundu.

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            Haberler Magazin Kardeşi Selçuk Tektaş’ın acı haberiyle sarsılan Alişan’dan yürek yakan paylaşım! “Seni bir daha görememek beni delirtiyor”