Kardeşi Selçuk Tektaş’ın acı haberiyle sarsılan Alişan’dan yürek yakan paylaşım! “Seni bir daha görememek beni delirtiyor”

2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık… Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet… Seni çok seviyorum abim… Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim… Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um… Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah…"