Kardeşi Selçuk Tektaş’ın acı haberiyle sarsılan Alişan’dan yürek yakan paylaşım! “Seni bir daha görememek beni delirtiyor”

Ünlü türkücü Alişan'ın menajerliğini de üstlenen 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Tektaş bugün kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Kardeşinin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acı haberiyle sarsılan Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ise yürek yaktı.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları ile çektirdiği bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Alişan, paylaşımının altında duygusal bir yaz kaleme aldı.