TikToker Tuğba Rones: "Bir makyaj için 7-8 saat harcıyorum!"

"Hak ettiğim değeri alamıyorum!"

Kaç yıldır video çekiyorsun? Hak ettiğin değeri alabiliyor musun sence?

2018'den beri video çekiyorum. Ama hak ettiğim değeri alabildiğimi düşünmüyorum. Başladığımda biraz daha yüklenseydim daha farklı olabilirdi. Ara verdim ben. Ama sürekli yeni isimler çıkıyordu o arada da. Şu an biraz toparlamaya çalışıyorum. Bir videoyu en az 3 saatte çekiyorum. Anca bir günde bir video çıkarabiliyorum. Ama emek vermeyenler bir şarkıyla beş tane video atıyorlar.

Diğer sosyal medya mecralarına da içerikler üretme fikrin var mı? YouTube'a mesela?

Var. Her defasında da çekim için gün belirliyorum. Ama bir türlü başlayamıyorum. Geç kaldığımı da düşünüyorum. Tanınmaya başladığım zamanlarda YouTube'a girseydim çok iyi verim alırdım. Ama şimdi başlasam sıfırdan başlayacağım. O yüzden cesaret edemiyordum ama başlamayı düşünüyorum.

Hangi videodan sonra milyonlar seni izlemeye başladı?

2018'de sadece bir şarkıya eşlik ettiğim video Instagram sayfalarında yayıldı. Videomu paylaşmasını rica ettiğim hesap paylaştıktan sonra diğer hesaplar da aldı. Her sayfada görmeye başladım kendimi. Sonra takipçilerim arttı.