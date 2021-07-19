Esra Erol 'benim' diyeni cebinden çıkarıyor kırmızı mayolu haliyle bildiğiniz Esra'dan başka! Eşi kıskançlık krizine girse yeridir... Instagram'da Esra Erol fırtınası esiyor. Atv ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, sezonun yorgunluğunu atmak için ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ekranlardaki yokluğunda kendisini özletmeyen Esra Erol'u paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraflarla herkesi hayran bırakan Esra Erol, en güzel anlarını paylaşamaya devam ediyor.
ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ünlü sunucu, programın ara vermesinden sonra soluğu tatilde aldı.
Sezonun yorgunluğunu tatilde deniz ve güneşin tadını çıkartarak atan Esra Erol, son tatil pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olarak attığı her adım yakında takip edilen Esra Erol, mayolu tatil pozları ile adeta beğeni yağmuruna tutuldu.