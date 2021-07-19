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    • Magazin
    • 19.07.2021 13:25
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    • 19.07.2021 13:25
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    Esra Erol 'benim' diyeni cebinden çıkarıyor kırmızı mayolu haliyle bildiğiniz Esra'dan başka! Eşi kıskançlık krizine girse yeridir

    Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programının sezon finaline girmesi ile ailesi ile birlikte tatile çıkan Erol, geçiğimiz günlerde mayolu paylaşımıyla dikkat çekmişti. Bu pozunu, "Tatil moduna girmişimdir" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Esra Erol'dan yeni paylaşım geldi. Tatiline devam eden Erol'un pozuna beğeni yağdı. Programın yorgunluğunu tatilde atan Esra Erol’un son paylaşımı görenleri adeta mest etti. İşte güzel sunucu Esra Erol'un o paylaşımları.

    Esra Erol 'benim' diyeni cebinden çıkarıyor

    Esra Erol 'benim' diyeni cebinden çıkarıyor kırmızı mayolu haliyle bildiğiniz Esra'dan başka! Eşi kıskançlık krizine girse yeridir... Instagram'da Esra Erol fırtınası esiyor. Atv ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, sezonun yorgunluğunu atmak için ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ekranlardaki yokluğunda kendisini özletmeyen Esra Erol'u paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraflarla herkesi hayran bırakan Esra Erol, en güzel anlarını paylaşamaya devam ediyor.

    ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ünlü sunucu, programın ara vermesinden sonra soluğu tatilde aldı.

    Sezonun yorgunluğunu tatilde deniz ve güneşin tadını çıkartarak atan Esra Erol, son tatil pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olarak attığı her adım yakında takip edilen Esra Erol, mayolu tatil pozları ile adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

        Sevilen sunucu Esra Erol, programın sezon finaline gitmesinin ardından tatile çıktı. Tatilini ailesi ile birlikte geçiren ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde mayolu paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

        Her gün sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya ve tatilinden fotoğraflar atmaya devam eden Esra Erol, yine tüm dikkatleri üzerine çeken bir paylaşım yaptı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan bu pozlar, görenleri mest etti.

        Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapmaya ara vermeden devam eden Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından bu sefer tatil pozlarını paylaştı. Son pozunu "Tatil moduna girmişimdir." notuyla paylaşan ve takipçilerinin beğenisine sunan Esra Erol, büyük beğeni topladı.

            Güzel sununun yeni paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

            Ünlü sunucunun her paylaşımı hayranlarının ilgisiyle karşılaşırken Esra Erol'un takipçileri de bu paylaşımlar karşısında kayıtsız kalmadı. Tatilden merhaba diyen Esra Erol'un paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni geldi. Güzel sunucunun kardeşi Eda Erol da "Güzel ablam" yorumuyla öne çıktı.
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