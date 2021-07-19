Sihirli Annem'in sevimli Tuğçe'si oldu estetik kraliçesi! Eski halini mumla aratıyor yüzü sanki bir başkasının yüzü

Sosyal medyada yapılan yorumlara aldırmadığını belirten ünlü oyuncu "İyi ki de yaptırdım. İsteyen istediğini söyleyebilir, ben şu an böyle çok mutluyum. Yüzüm hala şiş. Tam oturması bir haftayı buluyormuş, o yüzden çok bahsetmedim size." şeklinde konuştu. Son halini Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Damla Ersubaşı'nın bu paylaşımına beğeni yağmuru gelirken bazı takipçileri "Artık estetik yaptırma" diyerek sitem etti.