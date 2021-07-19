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    • Magazin
    • 19.07.2021 16:18
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    • 19.07.2021 16:18
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    Sihirli Annem'in sevimli Tuğçe'si oldu estetik kraliçesi! Eski halini mumla aratıyor yüzü sanki bir başkasının yüzü

    'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Ancak Damla Ersubaşı'nın değişimi sadece bununla sınırlı kalmadı. Bir dizi estetik operasyonlar geçiren 28 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi. Estetik operasyonlar geçirdikten sonra bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim şaşkınlık yarattı. . Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali…

    Sihirli Annem'in sevimli Tuğçe'si oldu estetik kraliçesi!

    Sihirli Annem'in sevimli Tuğçe'si oldu estetik kraliçesi! Eski halini mumla aratıyor yüzü sanki bir başkasının yüzü... 'Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz hafta estetik itirafında bulundu, yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı. Daha önce estetik yaptırdığı iddialarını reddeden 28 yaşındaki Ersubaşı, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; yaptırdığı işlemleri tek tek saydı. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali…

    Türkiye onu bir dönemin en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanıdı. O dönemde akıllara kazınan Damla Ersubaşı, daha sonra 2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.

    Bu ameliyattan sonra sadece 6.5 ayda 41 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Damla Ersubaşı, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

        Instagram dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri haline gelen Damla Ersubaşı, geçtiğimiz hafta estetik operasyon itirafında bulundu. Kişisel sosyal medya hesabından son halini paylaşan ünlü isme kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

        Sosyal medyayı yakıp yıkan paylaşımlara imza atan, Damla Ersubaşı son dönemde adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.

        Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz hafta estetik operasyon itirafında bulundu.

            Vücuduna yaptırdığı estetik müdahaleleri tek tek açıklayan 28 yaşındaki ünlü oyuncu bir anda magazin ve sosyal medya gündeminin konuştuğu isim haline geldi. Daha önce estetik yaptırdığı iddialarını reddetmesi ile bilinen 28 yaşındaki Damla Ersubaşı, bu sefer tam tersi açıklamalar yaptı.



            Dün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Damla Ersubaşı, geçirdiği estetik operasyonlarını tek tek saydı. Damla Ersubaşı bu açıklamasında, "Elmacık kemiğime, yanağıma, dudağıma, çeneme, burnuma dolgu yaptırdım. İstediğiniz kadar 'Dudakları dolgu' diyebilirsiniz. Doğru, yalan değil. Yaptırdım... Botoksum da var. 30'a iki kala tribine girdim." ifadelerini kullandı.

            Sosyal medyada yapılan yorumlara aldırmadığını belirten ünlü oyuncu "İyi ki de yaptırdım. İsteyen istediğini söyleyebilir, ben şu an böyle çok mutluyum. Yüzüm hala şiş. Tam oturması bir haftayı buluyormuş, o yüzden çok bahsetmedim size." şeklinde konuştu. Son halini Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Damla Ersubaşı'nın bu paylaşımına beğeni yağmuru gelirken bazı takipçileri "Artık estetik yaptırma" diyerek sitem etti.
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            Haberler Magazin Sihirli Annem'in sevimli Tuğçe'si oldu estetik kraliçesi! Eski halini mumla aratıyor yüzü sanki bir başkasının yüzü