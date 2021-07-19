Sihirli Annem'in sevimli Tuğçe'si oldu estetik kraliçesi! Eski halini mumla aratıyor yüzü sanki bir başkasının yüzü... 'Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz hafta estetik itirafında bulundu, yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı. Daha önce estetik yaptırdığı iddialarını reddeden 28 yaşındaki Ersubaşı, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; yaptırdığı işlemleri tek tek saydı. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali…
Türkiye onu bir dönemin en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanıdı. O dönemde akıllara kazınan Damla Ersubaşı, daha sonra 2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.
Bu ameliyattan sonra sadece 6.5 ayda 41 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Damla Ersubaşı, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya başladı.