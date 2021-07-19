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    • 19.07.2021 18:29
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    • 19.07.2021 18:37
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    Kalp Yarası bugün var mı, neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? 19 Temmuz ATV yayın akışı

    ATV'nın kısa sürede sevilen yaz dizilerinden olan Kalp Yarası dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Dizinin yeni bölümünün televizyonda yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler ATV yayın akışını incelemeye başladı ve dizinin yayın akışında özel bölüm yazdığını gördü. Peki, Kalp Yarası bugün var mı, neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? İşte 19 Temmuz ATV yayın akışı

    Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

    Pazartesi günleri ATV ekranlarında heyecanla izlenen Kalp Yarası dizisinin yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oluyor. Peki, Kalp Yarası bugün var mı, neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? 19 Temmuz ATV yayın akışında neler var? İşte merak edilenler...

    KALP YARASI BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü 'Kurban Bayramı' dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte 19 Temmuz ATV yayın akışı;

    19 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

    19.00 ATV Ana Haber
    20.00 Kalp Yarası Özel Bölüm
    23.30 Nihat Hatipoğlu Kurban Bayramı Özel

    "Kimsenin uçmak için senin kanatlarına ihtiyacı kalmadı artık!"

    Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur.

    Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir.

        Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar.

        Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

        "Sonuna kadar savaşmaya hazırım Azade Hanım!"

        Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

            Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
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