Kalp Yarası bugün var mı, neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? 19 Temmuz ATV yayın akışı

Pazartesi günleri ATV ekranlarında heyecanla izlenen Kalp Yarası dizisinin yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oluyor. Peki, Kalp Yarası bugün var mı, neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? 19 Temmuz ATV yayın akışında neler var? İşte merak edilenler...

KALP YARASI BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü 'Kurban Bayramı' dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekranlarda olması bekleniyor.

İşte 19 Temmuz ATV yayın akışı;