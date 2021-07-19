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    • Magazin
    • 19.07.2021 18:41
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    • 19.07.2021 18:41
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    Aşkın Tarifi neden yok, bugün var mı? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman? 19 Temmuz Kanal D yayın akışı

    Kanal D ekranlarında heyecanla izlenen Aşkın Tarifi dizisinin yayın akışında yer almaması şoke etti. Başrollerinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk ve Cem Davran gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Peki, Aşkın Tarifi neden yok, bugün var mı? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman? İşte 19 Temmuz Kanal D yayın akışı

    Aşkın Tarifi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    Bu yaz başlayan dizilerden olan Aşkın Tarifi dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünün televizyonda yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler Kanal D yayın akışını incelemeye başladı ve dizinin yayın akışında özel bölüm yazdığını gördü. Peki, Aşkın Tarifi neden yok, bugün var mı? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman? İşte 19 Temmuz Kanal D yayın akışına dair bilgiler...

    AŞKIN TARİFİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölümü 'Kurban Bayramı' dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte 19 Temmuz Kanal D yayın akışı;

    19 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

    18.45 Kanal D Ana Haber
    20.00 Şarkılar Bizi Söyler-Tekrar
    00.15 Aşkın Tarifi-Tekrar

    Naz'ın aklına Fırat'la ilgili korkunç bir şüphe düşüyor!

    Mirza'yı ofisinde yakalamış olan Taylan, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır. Fırat, arkadaşı ve Naz arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

        Restoranda yemek yarışmasının ön eleme heyecanı herkesi sarmışken, Fırat'ın ortadan kaybolması şok etkisi yaratır. Naz, bir gece önce kendisine hiçbir açıklama yapmadan giden Fırat'a zaten tepkilidir. Üstüne bu kayboluş, onu iyice sinirlendirir.

        Sonunda Fırat, Naz'ın karşısına çıktığında, ikili arasında fırtınalar kopar. Fırat, Naz'a kendini anlatma çabasındayken; bir anda karşısına çıkan beklenmedik kişi ise, Fırat'ı tam anlamıyla allak bullak eder. Naz ve Fırat arasında ipler gerilmişken, Naz, Fırat'ın ailesiyle ilgili de yanlış şeyler düşünmeye başlar.

        Bu yüzden, Fırat'ı çok kırar. Sonrasında pişman olan Naz, Fırat'la aralarındaki tüm gerilimi sona erdirmek için bir adım atar.

            Ancak bu defa da Fırat'ın evinde, onu büyük bir sınav bekler. Naz'ın Fırat'a olan güveni, yerle bir olur. Fırat, Naz'ın düşüncelerini değiştirebilecek midir? Yoksa Naz tüm planı anlayacak mıdır?
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            Haberler Magazin Aşkın Tarifi neden yok, bugün var mı? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman? 19 Temmuz Kanal D yayın akışı