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    • Magazin
    • 19.07.2021 12:18
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    • 19.07.2021 12:18
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    Serenay Sarıkaya'ya yeni aşk herkese 'sonunda be Serenay' dedirtti! Reytingler alıp başını uçacak artık her şey belli

    Son yıllarda yer aldığı projelerden çok aşk hayatıyla gündem yaratan Serenay Sarıkaya ekranlara geri dönüyor. Daha önce yer almaktan heyecan duyduğunu söylediği Bergen filminde yer almayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya, yeni bir heyecana yelken açtı. Ünlü oyuncu uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Güzel yıldız yepyeni bir diziye başlıyor.Şahmeran dizisinde rol almayı kabul eden Serenay Sarıkaya'nın yeni dizideki rol arkadaş merakla bekleniyordu. Detaylar ortaya çıkmaya başladı, işte son gelişmeler.

    Serenay Sarıkaya'ya yeni aşk herkese 'sonunda be Serenay' dedirtti!

    Serenay Sarıkaya'ya yeni aşk herkese 'sonunda be Serenay' dedirtti! Reytingler alıp başını uçacak artık her şey belli... Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya nihayet ekranlara dönüyor. Bergen filmi için uzun süre bekleyen ve yakın zamanda filmin kadrosunda olamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya yepyeni bir projeye evet dedi. Med Cezir ile büyük bir sükse yakalayan ve arkasından bir çok filmde başrol oynayan Serenay Sarıkaya dizisiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

    Bugüne kadar pek çok teklif aldığını açıklayan ancak hiçbir projeye evet demeyen Serenay Sarıkaya, sonunda ekranlara geri dönüş yapacağını açıkladı. Hayranlarını sevinçten havaya uçurmayı başaran güzel oyuncunun yeni sezondaki adresi belli oldu.

    Bir süredir ekranlardan uzak kalması sebebiyle hayranlarının tepkisini çeken Serenay Sarıkaya, uzun aradan sonra ilk kez evet dediği Şahmeran isimli dizisiyle gündeme geldi. Şahmeran'ın internet platformlarında yayınlanacak bir dizi olduğu öğrenildi.

        Dizinin kast çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Serenay Sarıkaya'ya dizide başrollerde eşlik edecek yakışıklı bir oyuncunun arandığı öğrenildi.

        Magazin dünyasındaki haberlere göre bu oyuncunun Mert Ramazan Demir olacağı konuşuldu. Serenay Sarıkaya ile Mert Ramazan Demir'in yanı sıra bir yakışıklı erkek oyuncunun daha kadroya gireceğinden bahsediliyor.

        Sosyal medyada büyük yankı yaratan bu haberler, Serenay Sarıkaya hayranlarını sevinçten çılgına çevirdi. Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabı çok sayıda tebrik ve beğeni mesajları ile doldu taştı.

            Son yıllarda oyunculuk kariyerinden çok yaşadığı aşklar ile gündeme gelmeyi seven Serenay Sarıkaya, artık şeytanın bacağını kırdı. Magazin dünyasının gündemden düşmeyen ünlü isimlerinden biri olan güzel oyuncu hayranlarına hiç ummadıkları bir anda sürpriz yaptı.

            Netflix platformu ile anlaşmalı olan Serenay Sarıkaya, uzun süre kendisine teklifler geldiğini ancak hiçbir diziye evet demediğini açıklamıştı. Klüp ve Pera Palas gibi dizilerden gelen tekliflere elinin tersiyle yanıt veren güzel oyuncunun artık yeni adresi resmen belli oldu.



            Yeniden oyunculuk yapmak için heveslenen Serenay Sarıkaya, sonunda aradığını buldu ve uzun bir aradan sonra ilk kez bir diziye 'evet' cevabını verdi. Pınar Bulut'un yazdığı 'Şahmeran' adlı dizide rol alacak Serenay Sarıkaya'nın rol arkadaşları da sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. Dizinin kast çalışmalarına ara vermeden devam edilirken diziye Mert Ramazan Demir'in dahil edildiği de ortaya çıktı.
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