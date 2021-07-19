Serenay Sarıkaya'ya yeni aşk herkese 'sonunda be Serenay' dedirtti! Reytingler alıp başını uçacak artık her şey belli... Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya nihayet ekranlara dönüyor. Bergen filmi için uzun süre bekleyen ve yakın zamanda filmin kadrosunda olamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya yepyeni bir projeye evet dedi. Med Cezir ile büyük bir sükse yakalayan ve arkasından bir çok filmde başrol oynayan Serenay Sarıkaya dizisiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.