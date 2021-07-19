Serenay Sarıkaya'ya yeni aşk herkese 'sonunda be Serenay' dedirtti! Reytingler alıp başını uçacak artık her şey belli... Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya nihayet ekranlara dönüyor. Bergen filmi için uzun süre bekleyen ve yakın zamanda filmin kadrosunda olamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya yepyeni bir projeye evet dedi. Med Cezir ile büyük bir sükse yakalayan ve arkasından bir çok filmde başrol oynayan Serenay Sarıkaya dizisiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Bugüne kadar pek çok teklif aldığını açıklayan ancak hiçbir projeye evet demeyen Serenay Sarıkaya, sonunda ekranlara geri dönüş yapacağını açıkladı. Hayranlarını sevinçten havaya uçurmayı başaran güzel oyuncunun yeni sezondaki adresi belli oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak kalması sebebiyle hayranlarının tepkisini çeken Serenay Sarıkaya, uzun aradan sonra ilk kez evet dediği Şahmeran isimli dizisiyle gündeme geldi. Şahmeran'ın internet platformlarında yayınlanacak bir dizi olduğu öğrenildi.