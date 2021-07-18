Rojda Demirer isyan etti! İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor!

Bunun üzerine Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım atıp Gürzumar'ı kadroya almadı. Oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara isyan etti: "Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor."