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    • Magazin
    • 18.07.2021 10:29
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    • 18.07.2021 11:29
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    Rojda Demirer isyan etti! İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda skandallar bitmiyor. Yücel Erten’in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği tiyatroda bir skandal daha yaşandı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür müdürlüğü çalışanı Okan Kam’ın kadroya girdiği ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yaşanan olaylara oyuncu Rojda Demirer de isyan etti. “Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor.”

    İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor!

    Bu yıl ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda skandallar bitmiyor. Jüri üyesi Şakir Gürzumar'ın oğlu Deniz Gürzumar'ın sınavı kazanması tepki çekmişti.

    Bunun üzerine Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım atıp Gürzumar'ı kadroya almadı. Oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara isyan etti: "Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor."

    BİR SKANDAL DAHA

    Yücel Erten'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği tiyatroda bir skandal daha yaşandı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür müdürlüğü çalışanı Okan Kam'ın kadroya girdiği ortaya çıktı.
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