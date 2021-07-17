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    • Magazin
    • 17.07.2021 23:42
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    • 17.07.2021 23:48
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    2013'te İngiltere'de bir köy okulunda 232 öğrencinin çarpım tablosundan sorulan sorulara verdiklere 60.000'den fazla...

    2013'te İngiltere'de bir köy okulunda 232 öğrencinin çarpım tablosundan sorulan sorulara verdiklere 60.000'den fazla cevaba göre öğrencilerin en çok zorlandığı çarpma işlemi hangisidir? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. ATV’nin izlenme rekorları kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    2013'te İngiltere'de bir köy okulunda 232 öğrencinin çarpım tablosundan sorulan sorulara verdiklere 60.000'den fazla...

    2013'te İngiltere'de bir köy okulunda 232 öğrencinin çarpım tablosundan sorulan sorulara verdiklere 60.000'den fazla cevaba göre öğrencilerin en çok zorlandığı çarpma işlemi hangisidir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:2013'te İngiltere'de bir köy okulunda 232 öğrencinin çarpım tablosundan sorulan sorulara verdiklere 60.000'den fazla cevaba göre öğrencilerin en çok zorlandığı çarpma işlemi hangisidir?

    A:6 kere 7

    B:6 kere 8

    C:7 kere 8

    D:7 kere 9

    Doğru cevap: B şıkkı 6 kere 8
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    Haberler Magazin 2013'te İngiltere'de bir köy okulunda 232 öğrencinin çarpım tablosundan sorulan sorulara verdiklere 60.000'den fazla...