İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yandaşlara çifte maaş skandalı! CHP'li Tunç Soyer arkadaşlarını belediyeye doldurmuş!

İzmir'de bir yandan "Elimde iş için başvuran 250 bin kişinin CV'si var" diyen Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, diğer yandan belediyeye ahbap çavuş ilişkileriyle atama yapıyor. Soyer, belediyenin yönetim kadrolarına mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) sınıf ve dönem arkadaşlarını doldurmayı tam gaz sürdürüyor. Soyer en son Alsancak Devlet Hastanesi'nden emekli olan BAL'dan kendisiyle birlikte 1977 yılında mezun olan Dr.Arif Kutsi Güder'i de Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne transfer etti. Bununla da yetinmeyen Soyer, Güder'i denizcilikle ilgili bir deneyimi ve eğitimi olmamasına rağmen belediyenin yüzlerce milyon liralık gemi filosunu yöneten İZDENİZ şirketinde yönetim kurulu üyesi yaparak ikinci maaşı da bağladı.