İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yandaşlara çifte maaş skandalı! CHP'li Tunç Soyer arkadaşlarını belediyeye doldurmuş!

İzmir'de bir yandan "Elimde iş için başvuran 250 bin kişinin CV'si var" diyen Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, diğer yandan belediyeye ahbap çavuş ilişkileriyle atama yapıyor. Soyer, belediyenin yönetim kadrolarına mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) sınıf ve dönem arkadaşlarını doldurmayı tam gaz sürdürüyor. Soyer en son Alsancak Devlet Hastanesi'nden emekli olan BAL'dan kendisiyle birlikte 1977 yılında mezun olan Dr.Arif Kutsi Güder'i de Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne transfer etti. Bununla da yetinmeyen Soyer, Güder'i denizcilikle ilgili bir deneyimi ve eğitimi olmamasına rağmen belediyenin yüzlerce milyon liralık gemi filosunu yöneten İZDENİZ şirketinde yönetim kurulu üyesi yaparak ikinci maaşı da bağladı.
3 İSİM ÇİFT MAAŞ ALIYOR
Yeni Asır'da yer alan habere göre, böylece belediyeden çift maaş alan Soyer'in "çifte BAL'lı" dönem arkadaşı sayısı 3'e çıktı. Soyer, bir süre önce Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne Başhekim olarak atadığı sınıf arkadaşı Kadir Devrim Demirel'i uzmanlık alanının çok uzağında bir alanda faaliyet gösteren İzmir Metro A.Ş'ye yönetim kurulu üyesi yapmıştı. Hatta Demirel, şirketin 'murahhas azası' yapıldı ve ikinci maaşını almaya başladı.
İZBETON YÖNETİCİSİ OLDU
Öte yandan Soyer, BAL'dan dönem arkadaşı olan pratisyen hekim Sertaç Dölek'i belediyede Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na getirmişti. Soyer, Dölek'i yine uzmanlık alanıyla hiçbir ilgisi olmayan İZBETON şirketine Yönetim Kurulu Üyesi atayarak çifte maaşa bağlamış oldu.