Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.07.2021 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2021 22:16
    ABONE OL

    Yaşamıyoruz resimlerimiz fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz repliğinin geçtiği Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eserinin...

    Yaşamıyoruz resimlerimiz fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz repliğinin geçtiği Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eserinin yazarı kimdir? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. ATV’nin izlenme rekorları kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Yaşamıyoruz resimlerimiz fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz repliğinin geçtiği Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eserinin...

    Yaşamıyoruz resimlerimiz fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz repliğinin geçtiği Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eserinin yazarı kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Yaşamıyoruz resimlerimiz fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz repliğinin geçtiği Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eserinin yazarı kimdir_

    A:Necati Cumalı

    B:Necip Fazıl Kısakürek

    C:Muhsein Ertuğrul

    D:Haldun Taner

    Doğru cevap: B şıkkı Nacil Fazıl Kısakürek
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sanatçıya destek halka moral festivali
    Haberler Magazin Yaşamıyoruz resimlerimiz fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz repliğinin geçtiği Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eserinin...