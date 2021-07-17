Yaşamıyoruz resimlerimiz fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz repliğinin geçtiği Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eserinin yazarı kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...