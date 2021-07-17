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    • Magazin
    • 17.07.2021 22:18
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    • 17.07.2021 22:19
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    2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüş, düşen şey herhangi bir hasar almazken...

    2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüş, düşen şey herhangi bir hasar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına yedi dikiş atılmıştır? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. ATV’nin izlenme rekorları kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüş, düşen şey herhangi bir hasar almazken...

    2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüş, düşen şey herhangi bir hasar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına yedi dikiş atılmıştır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüş, düşen şey herhangi bir hasar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına yedi dikiş atılmıştır?

    A:Sıcak hava balonu

    B:Paraşütçü

    C:Yelkenli tekne

    D:İnek

    Doğru cevap: D şıkkı inek
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    Haberler Magazin 2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüş, düşen şey herhangi bir hasar almazken...