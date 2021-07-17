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    • Magazin
    • 17.07.2021 22:00
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    • 17.07.2021 22:03
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    Bugün annem öldü. Belki de dün bilmiyorum şeklinde başlayan Yabancı adlı romanın yazarı kimdir?

    Bugün annem öldü. Belki de dün bilmiyorum şeklinde başlayan Yabancı adlı romanın yazarı kimdir? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. ATV’nin izlenme rekorları kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Bugün annem öldü. Belki de dün bilmiyorum şeklinde başlayan Yabancı adlı romanın yazarı kimdir?

    Bugün annem öldü. Belki de dün bilmiyorum şeklinde başlayan Yabancı adlı romanın yazarı kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Bugün annem öldü. Belki de dün bilmiyorum şeklinde başlayan Yabancı adlı romanın yazarı kimdir?

    A:Franz Kafka

    B: Jean-Paul Sartre

    C:

    D:Albert Camus

    Doğru cevap: D şıkkı Albert Camus
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    Haberler Magazin Bugün annem öldü. Belki de dün bilmiyorum şeklinde başlayan Yabancı adlı romanın yazarı kimdir?