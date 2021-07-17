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    • Magazin
    • 17.07.2021 13:08
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    • 17.07.2021 13:08
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    Masterchef'e Acun Ilıcalı operasyon çekmiş Mehmet Yalçınkaya itiraf etti! Acun Ilıcalı geceyarısı düğmeye basmış

    Survivor'ın final yapmasının hemen ardından izleyiciyle buluşan Masterchef şimdilerde 2.tur heyecanı yaşıyor. 3'lü düelloların yapıldığı Masterchef'te yarışmacılar bir sonraki tura geçebilmek adına ter döküyor. Masterchef bir yandan da jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na tanınırlılığın kapılarını açtı. Masterchef'in hem sert hem babacan şefi Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Masterchef itirafı çok konuşuldu. Mehmet Yalçınkaya, Acun Ilıcalı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Masterchef'e Acun Ilıcalı operasyon çekmiş

    Masterchef'e Acun Ilıcalı operasyon çekmiş Mehmet Yalçınkaya itiraf etti! Acun Ilıcalı geceyarısı düğmeye basmış... Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i Acun Ilıcalı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının ünlü aşçısı Mehmet Yalçınkaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

    Hürriyet'e konuşan Yalçınkaya, "MasterChef'e Acun Ilıcalı'nın geceyarısı müdahalesi ile girdim" açıklaması yaptı.

        "Elitist bir aileden gelmiyorum" diyen Yalçınkaya, aile restoranlarının olduğunu ancak yurt dışında eğitim alacak kadar varlıklı olmadıklarını da söyledi.

        "Ben alaylıyım" açıklamasını yapan Yalçınkaya, şimdiye kadar yediği en enteresan yiyeceğin de timsah eti olduğunu belirtti.
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