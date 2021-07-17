Masterchef'e Acun Ilıcalı operasyon çekmiş Mehmet Yalçınkaya itiraf etti! Acun Ilıcalı geceyarısı düğmeye basmış... Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i Acun Ilıcalı ile ilgili açıklamalarda bulundu.