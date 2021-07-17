Başına talih kuşu kondu yıldızı parlayacak! Özge Yağız'ın bahtı açıldı dizisi biter bitmez evet demişti! İşte yeni projesi

Başına talih kuşu kondu yıldızı parlayacak! Özge Yağız'ın bahtı açıldı dizisi biter bitmez evet demişti. Son olarak Kanal 7'de yayınlanan Yemin ve Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. Sol Yanım dizisinde 12 bölüm boyunca sergilediği performansla kısa sürede adından söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bora Akkaş'ın başrolü olduğu İçimizden Biri dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği dizinin Show TV ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu.