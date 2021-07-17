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    • Magazin
    • 17.07.2021 11:41
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    • 17.07.2021 11:41
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    Başına talih kuşu kondu yıldızı parlayacak! Özge Yağız'ın bahtı açıldı dizisi biter bitmez evet demişti! İşte yeni projesi

    Sol Yanım dizisindeki perfomansıyla adından sıkça söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi belli oluyor. Yemin ve Sol Yanım dizileriyle adından sürekli söz ettiren Özge Yağız'ın yeni sezonda hangi dizide yer alacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncunun yeni projesinin belli olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. Sol Yanım'ın final yapmasının ardından Özge Yağız'a pek çok teklif geldi. Bu teklifleri değerlendiren ünlü oyuncunun Show TV'de yayınlanacak olan İçimizden Biri projesiyle anlaştığı ve başrolde yer alacağı bilgisi verildi. Gözler şimdi yeni sezona çevrildi.

    Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu!

    Başına talih kuşu kondu yıldızı parlayacak! Özge Yağız'ın bahtı açıldı dizisi biter bitmez evet demişti. Son olarak Kanal 7'de yayınlanan Yemin ve Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. Sol Yanım dizisinde 12 bölüm boyunca sergilediği performansla kısa sürede adından söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bora Akkaş'ın başrolü olduğu İçimizden Biri dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği dizinin Show TV ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu.

    Sol Yanım dizisinde 12 bölüm boyunca sergilediği performansla kısa sürede adından söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu.

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bora Akkaş'ın başrolü olduğu İçimizden Biri dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek.

        Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği dizinin Show TV ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

        ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

        Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur.

        İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat vermiştir.

            Son olarak ise Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda başrol olarak ekranlardaydı.

            FİLMOGRAFİSİ
            TELEVİZYON

            2016-Adını Sen Koy, Zeliha, Yardımcı Oyuncusu
            2019-Yemin, Reyhan Tarhun, Başrol Oyuncusu
            2020–2021-Sol Yanım, Serra, Başrol Oyuncusu
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