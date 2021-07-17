Hande Yener herkesten sakladığı sırrını ilk kez açıkladı! ‘Öleceğimi sandım’ dedi yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı

Hande Yener, Cumartesi Sürprizi'ne verdiği röportajda bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği sırrını paylaştı. 48 yaşındaki şarkıcı, meme kanserine yakalandığını ve atlattığını gözyaşları içinde anlattı.

Bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giden ve meme kanseri olduğunu öğrenen Yener, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde 'felaket' dediğini duydum ve yıkıldım" ifadelerini kullandı.