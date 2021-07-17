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    • 17.07.2021 17:50
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    • 17.07.2021 18:10
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    Hande Yener herkesten sakladığı sırrını ilk kez açıkladı! ‘Öleceğimi sandım’ dedi yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı

    Hande Yener herkesten sakladığı sırrını ilk kez açıkladı! Ünlü şarkıcı Hande Yener, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği sırrını paylaştı. Röportaj sırasında artık çok değiştiğini dile getiren Yener, bunun nedenini gözyaşları içinde anlattı. Yener, meme kanserine yakalandığını ve atlattığını söyledi. İşte ünlü şarkıcı Hande Yener’in o açıklamadı...

    Herkesten sakladığı sırrını ilk kez açıkladı! ‘Öleceğimi sandım’

    Hande Yener, Cumartesi Sürprizi'ne verdiği röportajda bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği sırrını paylaştı. 48 yaşındaki şarkıcı, meme kanserine yakalandığını ve atlattığını gözyaşları içinde anlattı.

    Bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giden ve meme kanseri olduğunu öğrenen Yener, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde 'felaket' dediğini duydum ve yıkıldım" ifadelerini kullandı.

    "ÖLECEĞİMİ SANDIM"
    Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı.

    Altı ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz" diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

        Yener, kanser olduğunu ilk öğrendiği an gittiği hastanede yaşadıklarını da şöyle anlattı: Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum, 'Allah'ıma kavuşuyorum' diye avundum"

        Kanser tedavisi görürken sahneye çıktığını da dile getiren Yener, "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı" şeklinde konuştu.

        'KADINLARA BUNU ANLATMAK ZORUNDAYIM'
        Yener, kanser sürecinin kadınlara umut olmasını istediğini belirterek "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

            Bu hastalığın üzerine yapışmasını istemediğinin altını çizen şarkıcı, "İlk ve son kez kanserle ilgili konuşuyorum. Bu hastalığın üzerime yapışmasını istemiyorum. Kimse beni bu hastalıkla anmasın" diye konuştu.
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