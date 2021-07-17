Hızlı ve Öfkeli 9 Netflix ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimler? Fragman…

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU VE OYUNCULARI

Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz.

Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır.Serinin 9. filmi olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor.