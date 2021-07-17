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    • 17.07.2021 21:28
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    • 17.07.2021 21:35
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    Hızlı ve Öfkeli 9 Netflix ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimler? Fragman…

    Dizi ve film severler tarafından Hızlı ve Öfkeli 9 Netflix ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Dizi ve film izleme platformu Netflix’te yayınlanması beklenen filmin diğer serileri oldukça yoğun ilgiyle izlenmişti ve tüm dünya izleyicileri tarafından merakla yeni seri bekleniyor. Yayınlanan fragman heyecanı daha da arttırdı ve Hızlı ve Öfkeli 9 Netflix hakkında bilgiler merak edildi. Peki Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimler?

    takvim.com.tr
    Hızlı ve Öfkeli 9 Netflix ne zaman çıkacak?

    Hızlı ve Öfkeli 9 Netflix ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır vizyona girmeyen filmin ne zaman yayınlanacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 9 için son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar...

    HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Dünyanın en çok kullanılan film izleme platformlarından birisi olan ve sinemada gösterimde olan filmleri yayınlayan Netflix'te Hızlı ve Öfkeli 9 filminin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Hızlı ve Öfkeli 9 filminin, Temmuz ayı içerisinde Netflix platformunda yayınlanması bekleniyor.

    HAN'IN DÖNÜŞÜ HEYECANLANDIRDI!

    Hızlı ve Öfkeli 6 filminin sonunda Deckard Shaw'ın çarptığı otomobil içinde patlayarak öldüğünü gördüğümüz Han karakterinin geri dönüşü izleyiciler için oldukça büyük bir sürpriz oldu.

    Dominic Toretto (Vin Diesel) oğlu Brian'ı korumak için kardeşi Jakob'a (John Cena) karşı mücadele veriyor.

    Hükayenin bu yönde kurulacağı düşünülüyor, ayrıca uzayda geçeceği konuşuluyordu ve kesinleşmiş oldu.

        HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU VE OYUNCULARI

        Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz.

        Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır.Serinin 9. filmi olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor.
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