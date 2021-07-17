Hızlı ve Öfkeli 9 Netflix ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimler? Fragman…

Hızlı ve Öfkeli 9 Netflix ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır vizyona girmeyen filmin ne zaman yayınlanacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 9 için son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar...
HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dünyanın en çok kullanılan film izleme platformlarından birisi olan ve sinemada gösterimde olan filmleri yayınlayan Netflix'te Hızlı ve Öfkeli 9 filminin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Hızlı ve Öfkeli 9 filminin, Temmuz ayı içerisinde Netflix platformunda yayınlanması bekleniyor.
HAN'IN DÖNÜŞÜ HEYECANLANDIRDI!
Hızlı ve Öfkeli 6 filminin sonunda Deckard Shaw'ın çarptığı otomobil içinde patlayarak öldüğünü gördüğümüz Han karakterinin geri dönüşü izleyiciler için oldukça büyük bir sürpriz oldu.
Dominic Toretto (Vin Diesel) oğlu Brian'ı korumak için kardeşi Jakob'a (John Cena) karşı mücadele veriyor.
Hükayenin bu yönde kurulacağı düşünülüyor, ayrıca uzayda geçeceği konuşuluyordu ve kesinleşmiş oldu.