Ünlü model hayatının şokunu yaşadı! Saplantılı takipçisi...

Kıvılcım Harika Ertunç savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde sosyal medya kullanıcısının ağır hakaret içerikli mesajlarla sık sık kendisini rahatsız ettiğini, saplantılı kullanıcının bununla da kalmayarak arkadaşlarına mesajlar attığını kaydetti.
Şikâyet üzerine harekete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
'YOGAYA KATILACAĞIM MAİLİNE ŞİFRE ATTIM'
Savcılık soruşturma kapsamında güzel sunucunun ifadesine başvurdu. Savcılıkta ifade veren Ertunç, 'Söz konusu kullanıcıdan hakaret içerikli mesajlar almaktayım."