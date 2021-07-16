Arka Sokaklar'da mutsuz edecek ayrılık gelişmesi! Gelen gideni aratacak! Ailenin tek bir üyesi dahi...

Yıllardır ekranlarda sürekli heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşulacak. Dizinin yıldızı on beş yıl sonra başka projede boy gösterecek. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 2006 yılından bu yana ekranlardaki macerasını sürdürüyor. Şüphesiz ki dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuları bayağı fazla ve kadroda Özgür Ozan en sevilen isimlerden birisi oldu. Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicilerin en sevdiği isimlerden birisi olan Özgür Ozan'ın yeni bir projede rol alıp almayacağı merak konusuydu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı sık sık gündeme geliyor.

YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.