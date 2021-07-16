Kurtlar Vadisi'nde gözü karalığıyla efsaneleşmişti! Teşkilat'ta düşmanını sakız gibi çiğneyecek. Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara karakteriyle gönüllere taht kuran ve son olarak bu sezon ekranlara veda eden Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa'ya hayat veren ünlü oyuncu Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Kulislerde bir süredir konuşulan iddialara göre Hakan Boyav yeni sezon için TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yapımcı şirketiyle el sıkıştı. Uzun zaman sonra tekrar bir aksiyon projesinde yer alacak ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise son dönemde akıllardaki yerini koruyor.

KISA SÜREDE EFSANE OLMUŞTU

Kurtlar Vadisi Pusu'ya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav ölümüne kadar seyircilerin gözünde yaptıklarıyla efsane dönüşmüştü.