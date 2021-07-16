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    • Magazin
    • 16.07.2021 14:10
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    • 16.07.2021 14:10
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    Kurtlar Vadisi'nde gözü karalığıyla efsaneleşmişti! Teşkilat'ta düşmanını sakız gibi çiğneyecek

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 129. bölümünde kadroya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav senaryo gereği ölümüne kadar seyircilerin gözünde yaptıklarıyla efsane dönüşmüştü. Kara karakteri özellikle dizide yaptığı operasyonlardaki zekasıyla herkesin dikkatini çekerken kısa sürede Çakır, Karahanlı, Kılıç, Laz Ziya ve İskender gibi Kurtlar Vadisi'nde efsaneler arasına adını yazdırmıştı. Oynadığı her dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hakan Boyav son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa karakterine hayat vermişti. Ünlü oyuncunun gelecek sezon katıldığı proje belli oldu. Kulislerde konuşulan iddialara göre Hakan Boyav TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta boy gösterecek.

    Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu!

    Kurtlar Vadisi'nde gözü karalığıyla efsaneleşmişti! Teşkilat'ta düşmanını sakız gibi çiğneyecek. Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara karakteriyle gönüllere taht kuran ve son olarak bu sezon ekranlara veda eden Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa'ya hayat veren ünlü oyuncu Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Kulislerde bir süredir konuşulan iddialara göre Hakan Boyav yeni sezon için TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yapımcı şirketiyle el sıkıştı. Uzun zaman sonra tekrar bir aksiyon projesinde yer alacak ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise son dönemde akıllardaki yerini koruyor.

    KISA SÜREDE EFSANE OLMUŞTU

    Kurtlar Vadisi Pusu'ya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav ölümüne kadar seyircilerin gözünde yaptıklarıyla efsane dönüşmüştü.

    Kara karakteri özellikle dizide yaptığı operasyonlardaki zekasıyla herkesin dikkatini çekerken kısa sürede Çakır, Karahanlı, Kılıç, Laz Ziya ve İskender gibi Kurtlar Vadisi'nde adını efsaneler arasına yazdırmıştı.

    Oynadığı her dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hakan Boyav son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa karakterine hayat vermişti.

        Ünlü oyuncunun gelecek sezon katıldığı proje belli oldu. Kulislerde konuşulan iddialara göre Hakan Boyav TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta boy gösterecek.

        HAKAN BOYAV KİMDİR?

        Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1974 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı.

        1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

            1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.

            Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nde gözü karalığıyla efsaneleşmişti! Teşkilat'ta düşmanını sakız gibi çiğneyecek