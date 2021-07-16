Kurtlar Vadisi'nde gözü karalığıyla efsaneleşmişti! Teşkilat'ta düşmanını sakız gibi çiğneyecek. Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara karakteriyle gönüllere taht kuran ve son olarak bu sezon ekranlara veda eden Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa'ya hayat veren ünlü oyuncu Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Kulislerde bir süredir konuşulan iddialara göre Hakan Boyav yeni sezon için TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yapımcı şirketiyle el sıkıştı. Uzun zaman sonra tekrar bir aksiyon projesinde yer alacak ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise son dönemde akıllardaki yerini koruyor.
KISA SÜREDE EFSANE OLMUŞTU
Kurtlar Vadisi Pusu'ya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav ölümüne kadar seyircilerin gözünde yaptıklarıyla efsane dönüşmüştü.
Kara karakteri özellikle dizide yaptığı operasyonlardaki zekasıyla herkesin dikkatini çekerken kısa sürede Çakır, Karahanlı, Kılıç, Laz Ziya ve İskender gibi Kurtlar Vadisi'nde adını efsaneler arasına yazdırmıştı.
Oynadığı her dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hakan Boyav son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa karakterine hayat vermişti.