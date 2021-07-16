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    • Magazin
    • 16.07.2021 11:48
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    • 16.07.2021 11:48
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    Survivor İlayda Şeker memleketinde şov yapıyor Instagram'da nefes kesiyor! Öykü Çelik'in gazıyla estetik yaptıran İlayda...

    Survivor 2021'de beklenen performansı veremedi ama hafızalara kazınan isimlerdne biri oldu İlayda Şeker... Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları bitmiyor. Yarışmanın flaş isimlerinden biri de İlayda Şeker'di. Önce gönüllülerden, ünlüler takımına geçen İlayda Şeker daha sonra sms birincisi olarak herkesi şaşırtmıştı. Performansı beklenenin çok çok altında kalan İlayda Şeker, doğal tavırlarıyla yine de çok sevildi. Survivor'a veda ettikten sonra Instagram'ı kasıp kavuran İlayda Şeker şu sıralar memleketi Nevşehir'den yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

    İlayda Şeker memleketinde şov yapıyor Instagram'da nefes kesiyor!

    Survivor İlayda Şeker memleketinde şov yapıyor Instagram'da nefes kesiyor! Öykü Çelik'in gazıyla estetik yaptıran İlayda... Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri de İlayda Şeker oldu. Performansı beklenenin çok çok altında kalsa da, kendien haz tarzı ve sempatik tavırlarıyla gönülleri kazandı İlayda Şeker. 26 yaşındaki İlayda Şeker, Survivor'dan elendikten sonra adetam bambaşka biri oldu çıktı. Şimdilerde sosyal medya fenomeni sıfatı alan İlayda Şeker paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Memleketi Kapadokya'ya giden İlayda Şeker'in paylaşımları olay yarattı.

    Survivor'daki halinden eser kalmayan İlayda Şeker, yarışmanın final bölümünde de hem giyimiyle hem de tarzıyla Acun Ilıcalı'nın bile ilgisini çekmişti.

    İlayda Şeker'e Acun Ilıcalı, "Survivor'un en önemli isimlerinden birisi! Kıyafetlerine bakar mısınız lütfen? Kendine has bir tarzı var. Hepinizden İlayda Şeker için bir alkış istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

        Kırmızı bir korsan bandı tercih eden İlayda Şeker, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Survivor yarışmasından ayrıldıktan hemen sonra; Survivor'da tanışmış olduğu Öykü Çelik'le birlikte bir estetik uzmanına giden İlayda Şeker, estetik yaptırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

        Sevilerek takip edilen yarışmacının estetik uzmanında ise hem kaşlarını kaldırdığı hem de dudak dolgusu yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

        İlayda Şeker şimdilerde memleketi Nevşehir'in turizm ilçesi Kapadokya'nın tadını çıkarıyor.

            Peş peşe paylaşımlar yapan İlayda Şeker'in fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

            İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

            "Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım.

            Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."
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