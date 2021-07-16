Kazara Aşk 5. bölüm fragmanı! Hareketleri tersine tepecek! Muradına erdiğini sandığı an...

Star TV ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Kazara Aşk dizisinin yeni bölümünde yaşananların hemen ardından ortalık iyice karıştı. Şimal için yaptığı evlilik, sadece ailesi için yapılmış bir oyundan ötesi olmadığının öğrenildiği bölümde Nazlı tüm bunları öğrenmesine rağmen Civan'la evli olduklarını herkese açıklamamak için bir şart koştu. Civan bunu Nazlı'ya ispat etmek için onun şartlarını yerine getirdi. Fakat Nazlı'nın bu testi sırasında gelişen beklenmedik olaylar, Civan'ın Şimal'le evliliğinin, ailelerin gözünde bitme noktasına gelmesine neden oldu. Kazara Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu bölümün ardından akıllardaki yerini koruyor.
GERÇEĞİ ANLATMASI AN MESELESİ
Tahsin Bey'in emrivakisiyle balayına gitmek zorunda kalan Civan ve Şimal, depoda baygın halde bıraktıkları Nazlı ve Kenan'ı aileleri fark etmeden oradan çıkarmak zorundadır.
Kenan ve Nazlı'nın ayılıp da gerçeği anlatması an meselesidir... Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan'ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.
Depodan çıkan Nazlı ve Kenan, Civan ve Şimal'e tehditlerine devam etmektedir. Kenan'ı peşini bırakmaya ikna etmek, Şimal için duygusal açıdan epey zor olur.