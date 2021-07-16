Survivor biter kavgası bitmez hala atışmaya devam! Poyraz nispet olsun diye paylaştı hedef Batuhan ve İsmail Balaban...

Geçtiğimiz günlerde İsmail, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan birlikte tatile çıkmıştı. Bunun ardından mavi takım hamlesini yapmakta gecikmedi ve Poyraz, Dora, Berkay, Ayşe ile Steven birlikte tatile gitti. Arkadaşlarılar birlikte çekildiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Poyraz, fotoğrafa; "Gang gangggg" notunu düştü. Bunun üzerine ise sosyal medya aniden karıştı!

Poyraz'ın o fotoğrafı 130 bini aşkın beğeni alırken, Poyraz'ın hayranlarından binlerce yorum geldi. Kırmızı takımın tatili üzerine hep birlikte çıkılan tatil ve atılan o fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından özellikle Batuhan Karacakaya nispet olarak yorumlandı.