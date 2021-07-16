Survivor biter kavgası bitmez hala atışmaya devam! Poyraz nispet olsun diye paylaştı hedef Batuhan ve İsmail Balaban... Survivor 2021'in sona ermesinin ardından kavgalı taraflar olayları sosyal medyaya taşıdı. Yarışmada sık sık sorun yaşayan Yiğit Alp Poyraz ve Batuhan Karacakaya'dan imalı paylaşımlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Bu kez hamle yarışmanın finalistlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'dan geldi. İşte Survivor kavgasının detayları.
Ekranların fenomen yarışması Survivor Türkiye 2021, magazin basınındaki etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti'ndeki rekabeti gözler önüne seren Survivor Türkiye 2021, önce ünlüler ve gönüllerin, ardından ise kırmızı ve mavi takımın amansız yarışına ev sahipliği yapmıştı.
Her iki takım arasındaki rekabet ise Survivor Türkiye tarihinin en keskin çizgilerinin oluşmasına neden olmuştu. Bu çizgilerde ise özellikle iki isim polemiği hiç bırakmamıştı!