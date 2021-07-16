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    • Magazin
    • 16.07.2021 15:16
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    • 16.07.2021 15:16
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    Survivor biter kavgası bitmez hala atışmaya devam! Poyraz nispet olsun diye paylaştı hedef Batuhan ve İsmail Balaban...

    TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in yankıları dinmek bilmiyor. İsmail Balaban'ın şampiyon olarak tamamladığı sezon sonrasında, yarışma boyunca aralarında problem olan yarışmacılar sorunlarını sosyal medyaya taşıdı. Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban'ın 'yaver' imalı paylaşımı sonrasında yaver olarak hedef alınan yarışmacılar da boş durmadı. Hamle finalist Yiğit Alp Poyraz'dan geldi. İşte Yiğit Alp Poyraz'ın o paylaşımı.

    Survivor biter kavgası bitmez hala atışmaya devam!

    Survivor biter kavgası bitmez hala atışmaya devam! Poyraz nispet olsun diye paylaştı hedef Batuhan ve İsmail Balaban... Survivor 2021'in sona ermesinin ardından kavgalı taraflar olayları sosyal medyaya taşıdı. Yarışmada sık sık sorun yaşayan Yiğit Alp Poyraz ve Batuhan Karacakaya'dan imalı paylaşımlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Bu kez hamle yarışmanın finalistlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'dan geldi. İşte Survivor kavgasının detayları.

    Ekranların fenomen yarışması Survivor Türkiye 2021, magazin basınındaki etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti'ndeki rekabeti gözler önüne seren Survivor Türkiye 2021, önce ünlüler ve gönüllerin, ardından ise kırmızı ve mavi takımın amansız yarışına ev sahipliği yapmıştı.

    Her iki takım arasındaki rekabet ise Survivor Türkiye tarihinin en keskin çizgilerinin oluşmasına neden olmuştu. Bu çizgilerde ise özellikle iki isim polemiği hiç bırakmamıştı!

        Survivor Türkiye 2021 yarışmasının ikinci olan Poyraz, mavi takımda yer almış ve yarışma boyunca kırmızı takım ile ezeli bir rekabet sergilemişti. Öte yandan kırmızı takımın Batuhan Karacakaya'sı Survivor Türkiye 2021 yedinci olarak bitirmiş ve Dominik Cumhuriyeti'nden ayrılana dek mavi takım ile sürekli polemiklere girmişti.

        Survivor Türkiye 2021 yarışını bitirse de yarışmacılar arasındaki rekabetin asla son bulmayacağı ve sosyal medya üzerinden göndermeler ile devam edeceği Poyraz'ın o paylaşımı ile ortaya çıktı! Peki, Survivor Poyraz ne paylaştı?

        Arkadaşları ile gittiği tatilden fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Poyraz, fotoğraftaki kadro ile resmen Batuhan ve arkadaşlarına meydan okudu! Survivor Türkiye 2021 biter bitmez bir araya gelen o 5 isim ise görenlere "yok artık!" dedirtti. Peki, Survivor Poyraz kimlerle tatile gitti?

            Geçtiğimiz günlerde İsmail, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan birlikte tatile çıkmıştı. Bunun ardından mavi takım hamlesini yapmakta gecikmedi ve Poyraz, Dora, Berkay, Ayşe ile Steven birlikte tatile gitti. Arkadaşlarılar birlikte çekildiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Poyraz, fotoğrafa; "Gang gangggg" notunu düştü. Bunun üzerine ise sosyal medya aniden karıştı!

            Poyraz'ın o fotoğrafı 130 bini aşkın beğeni alırken, Poyraz'ın hayranlarından binlerce yorum geldi. Kırmızı takımın tatili üzerine hep birlikte çıkılan tatil ve atılan o fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından özellikle Batuhan Karacakaya nispet olarak yorumlandı.
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            Haberler Magazin Survivor biter kavgası bitmez hala atışmaya devam! Poyraz nispet olsun diye paylaştı hedef Batuhan ve İsmail Balaban...