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    • Magazin
    • 16.07.2021 16:10
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    • 16.07.2021 16:10
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    Mahrem 2. bölüm tek parça izleme ekranı! Mahrem son bölüm izle! Konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Televizyon dizilerini yakından takip edenler tarafından Mahrem 2. bölüm tek parça izleme ekranı! Mahrem son bölüm izle seçenekleri yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İlk bölümü 14 Temmuz Çarşamba akşamı TRT 1’de yayınlanan dizi hem konusu hem de oyuncularıyla oldukça dikkat çekti. Peki Mahrem dizisi ne anlatıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İzlemeyi kaçıranlar haberimizin içeriğinden Mahrem son bölüm izleme linkine ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Mahrem 2. bölüm tek parça izleme ekranı!

    Gündemde sıklıkla Mahrem 2. bölüm tek parça izleme ekranı! Mahrem son bölüm izle araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Büyük ses getiren yapımlardan biri olan dizinin ilk iki bölümü de ilgiyle izlendi. Konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gören dizi hakkındaki tüm detayları haberimizde derledik. Ayrıca Mahrem 2. bölüm full izleme linkini de bulabilirsiniz.

    MAHREM 2. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MAHREM DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

    TRT, FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel "Mahrem", ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de ekrana geldi.

    TRT 1 tarafından hazırlanan "Mahrem" belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

    Eren: "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz"

    Belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda Eren, "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK'ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu "MAHREM", ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT ekranlarında," açıklamalarına yer verdi.

    Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.

        Şok mangaları ile hayatları karartılan askeri öğrenciler

        "Mahrem" belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.

        "Himmettir" diyerek çalınan sınav soruları

        Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.

        159 ayrı mekânda çekildi

        "Mahrem" belgeselinin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekânda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı. Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu'nun ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor. "Mahrem" belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
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