Mahrem 2. bölüm tek parça izleme ekranı! Mahrem son bölüm izle! Konusu nedir, oyuncuları kimler?

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MAHREM DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?
TRT, FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel "Mahrem", ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de ekrana geldi.
TRT 1 tarafından hazırlanan "Mahrem" belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Eren: "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz"
Belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda Eren, "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK'ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu "MAHREM", ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT ekranlarında," açıklamalarına yer verdi.
Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.