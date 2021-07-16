Sosyal medyadan duyurdu! Seda Güven'in en acı günü...

Ünlü oyuncu Seda Güven'in babası Oğuz Güven vefat etti. Babasının acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncu, babasının vefat ettiğini sosyal medyadan açıkladı.
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Güven, "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'den kaldırılarak, Pierre Loti mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Seda Güven'e baş sağlığı diledi.