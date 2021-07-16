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    • Magazin
    • 17.07.2021 01:55
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    • 17.07.2021 01:55
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    Sosyal medyadan duyurdu! Seda Güven'in en acı günü...

    Sosyal medyadan duyurdu! Seda Güven'in en acı günü… Ünlü oyuncu Seda Güven’in babası Oğuz Güven vefat etti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik” ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu. Güven’e arkadaşları ve sevenlerinden baş sağlığı mesajları geldi. İşte detaylar…

    Seda Güven'in en acı günü!

    Ünlü oyuncu Seda Güven'in babası Oğuz Güven vefat etti. Babasının acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncu, babasının vefat ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

    Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Güven, "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'den kaldırılarak, Pierre Loti mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Seda Güven'e baş sağlığı diledi.

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    Haberler Magazin Sosyal medyadan duyurdu! Seda Güven'in en acı günü...