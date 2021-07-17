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    • Magazin
    • 17.07.2021 09:28
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    • 17.07.2021 09:28
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    Çakırbeylilerin hırçın çocuğundan üzecek karar! EDHO'nun adeta demirbaşıydı! Gidişi yerle yeksan edecek

    Son sezonu bomba gibi bir giriş yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon için hazırlıklar yakında başlayacak. Kadrosuna Engin Benli, Muhammed Cangören ve Caner Kurtaran gibi dikkat çeken isimleri katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı. Son olarak Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı için heyecan başladı.

    takvim.com.tr
    EDHO'da flaş ayrılık gelişmesi!

    Çakırbeylilerin hırçın çocuğundan üzecek karar! EDHO'nun adeta demirbaşıydı! Gidişi yerle yeksan edecek. Sezon finali bölümüyle heyecanı zirvelere çıkaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da seyircileri kahredecek bir ayrılığın yaşanacağı iddiası şok etti. Bilindiği gibi bu sezon pek çok efsane isim kadroya katılırken Tipi, Ceylan, Doğan Baba ve Haşmet'in ölümleri herkesi hüzünlendirmişti. 1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

    BOMBA AYRILIK İDDİASI

    Bu sezon Muhammed Cangören, Engin Benli ve Caner Kurtaran gibi dikkat çeken isimleri katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı.

    ŞOK EDECEK VEDA

    Ocak ayından bu yana Sabina Toziya, Savaş Özdemir, Sanem Çelik, Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

    Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

        Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

        İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

        Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO)İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor.

            OZAN AKBABA KİMDİR?

            Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

            Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. 1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.
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