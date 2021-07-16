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    • Magazin
    • 16.07.2021 18:50
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    • 16.07.2021 19:25
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    Kaan Çakır’a büyük şok! Bodrum’daki restoranında yangın çıktı

    Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ögeday karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kaan Çakır, bir süre önce İstanbul'dan Bodrum'a taşındı. Yaşamını Bodrum’da sürdüren Çakır’ın burada açtığı restoranında yangın çıktı. Yapılan incelemelerin ardından yangının elektrik kontağından başladığı tespit edildi. İşte detaylar...

    İHA
    Ünlü oyuncudan kötü haber!

    Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.

    Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti. Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi.

    HASAR OLUŞTU
    İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Restoran çatısında hasar oluştu.

    Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.

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