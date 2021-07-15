Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz Derin yeni sezonda olacak mı ayrılacak mı? İşte oyuncular...

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz Derin yeni sezonda olacak mı ayrılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosundan dolayı geçtiğimiz sezon ilgiyle izlenen ve Haziran ayında yaz tatiline giren dizinin yeni sezona hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Sadakatsiz Derin karakterine hayat veren Melis Sezen diziye veda mı edecek?
SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
2 Haziran 2021 Çarşamba akşamında yayınlanan 31. bölümle sezon finali yapan Sadakatsiz dizisinin 2. yeni sezonunun 2021 yılının Eylül ayının sonlarında yine Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?