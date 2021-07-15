Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.07.2021 16:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 16:48
    ABONE OL

    Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz Derin yeni sezonda olacak mı ayrılacak mı? İşte oyuncular...

    Gündemde yoğun bir şekilde Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kanal D’de Çarşamba akşamları ekrana gelen başrollerinde Cansu Der eve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizi fenomen hale geldi. 31.bölümü ile sezon finali yapan dizinin 2.sezona hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Diğer yandan Sadakatsiz Derin yeni sezonda olacak mı ayrılacak mı? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. Peki Sadakatsiz sezon finalinde neler yaşanmıştı?

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz Derin yeni sezonda olacak mı ayrılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosundan dolayı geçtiğimiz sezon ilgiyle izlenen ve Haziran ayında yaz tatiline giren dizinin yeni sezona hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Sadakatsiz Derin karakterine hayat veren Melis Sezen diziye veda mı edecek?

    SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

    2 Haziran 2021 Çarşamba akşamında yayınlanan 31. bölümle sezon finali yapan Sadakatsiz dizisinin 2. yeni sezonunun 2021 yılının Eylül ayının sonlarında yine Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.

    SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

        SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

        Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, müziklerini Cem Öget'in yaptığı Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosunda; Cansu Dere (Asya Yılmaz), Caner Cindoruk (Volkan), Alp Akar (Ali), Yeliz Kuvancı (Bahar), Melis Sezen (Derin Güçlü), Özge Özder (Derya Samanlı), Eren Vurdem (Mert), Aydan Taş (Didem), Burak Sergen (Haluk Güçlü), Gözde Seda Altuner, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Emir Taro Tekin, Hikmet Körmükçü, Bennu Yıldırımlar (AsyaGünalan ) gibi isimler yer alıyor.

        MELİS SEZEN KİMDİR?

        Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.

        Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

        Melis Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir.

        2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yola çıkacaklar dikkat! Kiltlendi
        Haberler Magazin Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz Derin yeni sezonda olacak mı ayrılacak mı? İşte oyuncular...