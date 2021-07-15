Kazara Aşk’ın Şimal’ı Sude Zülal Güler hakkındaki bu gerçeği duyanlar inanamadı! Meğer hiç göründüğü gibi değilmiş
Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın Şimal karakterine başarılı genç oyuncu Sude Zülal Güler hayat veriyor. Şimal, üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız rolünde. Başrollerinde Sude Zülal Güler, Ümit Kantarcılar gibi ünlü isimler yer aldığı dizide hiç kuşkusuz en çok da Sude Zülal Güler dikkat çekiyor. Sude Güler hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Sude Zülal Güler olmak üzere ünlülerin yaşları.
15.07.2021 16:55
- Son Güncelleme: 15.07.2021 16:55
Star TV ekranlarının yeni dizisi Kazara Aşk 'ın başrollerinde Sude Zülal Güler ve Ümit Kantarcılar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Kazara Aşk dizisinin Şimal'i merak konusu oldu.
SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?
İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu, şu anda Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ta Şimal karakterine hayat veriyor.
Sude Zülal Güler'in yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte başta Sude Zülal Güler olmak üzere ünlülerin yaşları.