Manken Elif Ece Uzun ile Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! 3 bin 600 TL'lik nafaka sonrası tepesinin tası attı...

Elif Ece Uzun, Mehmet Tuş ile Ekim 2019'da Sapanca'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çift, işlerinin yoğunluğundan ötürü balayını ertelemişti. Düğün törenine aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 200 konuk katılmıştı.
Ünlü manken Elif Ece Uzun ve iş insanı Mehmet Tuş, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına aldı. Ancak bir süre sonra evliliklerinin üzerine gölge düştü.
Uzun, uyuşturucu kullandığını ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını söylediği eşi için iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından çift boşanma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre; ikilinin boşanma davası dün görüldü. Duruşmaya Elif Ece Uzun avukatı ile katıldı. Mehmet Tuş ise duruşmaya katılmadı.
TEHDİT ETTİ
Elif Ece Uzun, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi. Davada tanık olarak dinlenen basın danışmanı Şenay Şaşmaz ise gazetecilerin haber yapmasına mani olmak için önce sözlü, sonra fiziki müdahalede bulundu.
Ünlü mankenin basın danışmanı, gazetecilerin telefonuna vurarak görüntü almalarını engellemeye çalışıp, onları tehdit etti.