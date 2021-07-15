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    • 15.07.2021 16:34
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    • 15.07.2021 16:38
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    Manken Elif Ece Uzun ile Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! 3 bin 600 TL'lik nafaka sonrası tepesinin tası attı...

    Elif Ece Uzun, Mehmet Tuş ile Ekim 2019'da Sapanca'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girmiş ve çift, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına almıştı. Uyuşturucu kullandığı ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını söylediği eşi için iki ay uzaklaştırma kararı aldıran Elif Ece Uzun'un boşanma davası görüldü. Duruşmaya avukatı ile katılan Uzun, çıkışta açıklamada bulunmak istemediğini belirtti. "Bana ve kızlarıma 3 bin 600 TL tedbir nafakası bağlandı. Çok gerildim" diyen Elif Ece Uzun'un basın danışmanı görüntü almak isteyen gazetecilere sözlü ve fiziki müdahale ile engel olmaya çalışırken ünlü manken bu duruma sessiz kaldı.

    Ünlü mankenin olaylı boşanma davası! Nafaka belli oldu tepesinin tası attı

    Elif Ece Uzun, Mehmet Tuş ile Ekim 2019'da Sapanca'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çift, işlerinin yoğunluğundan ötürü balayını ertelemişti. Düğün törenine aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 200 konuk katılmıştı.

    Ünlü manken Elif Ece Uzun ve iş insanı Mehmet Tuş, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına aldı. Ancak bir süre sonra evliliklerinin üzerine gölge düştü.

    Uzun, uyuşturucu kullandığını ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını söylediği eşi için iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından çift boşanma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre; ikilinin boşanma davası dün görüldü. Duruşmaya Elif Ece Uzun avukatı ile katıldı. Mehmet Tuş ise duruşmaya katılmadı.


    TEHDİT ETTİ

    Elif Ece Uzun, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi. Davada tanık olarak dinlenen basın danışmanı Şenay Şaşmaz ise gazetecilerin haber yapmasına mani olmak için önce sözlü, sonra fiziki müdahalede bulundu.
    Ünlü mankenin basın danışmanı, gazetecilerin telefonuna vurarak görüntü almalarını engellemeye çalışıp, onları tehdit etti.


        DAVA ERTELENDİ

        Elif Ece Uzun, davayla ilgili, "Bana ve kızlarıma 3 bin 600 TL tedbir nafakası bağlandı. Zaten çocuklarımın hiçbir masrafını karşılamıyor. Çok gerildim ve dışarı çıktım. O sırada beni çekmeye başladılar. O gerginlikle konuşmak istemedim" dedi. Duruşma kasım ayına ertelendi.

        "DENEDİK AMA OLMADI"

        Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Elif Ece, "Mehmet'le ailelerin araya girmesiyle kısa süreli bir barışma süreci yaşadık. Denedik ama olmadı. Bu saatten sonra da dönüşü yok. Hakkımızda hayırlısı" şeklinde konuşmuştu.


        Ünlü manken, "Tekrar podyumlara geri döndüm. İkizlerim yedi aylık oldu. Benim için zor bir süreçti. Bakıcısız yedi ay tek başıma baktım. Şimdi işlerime geri döndüm. Her şeyin hayırlısı" ifadelerini kullanmıştı.

            "YERDE SÜRÜKLEDİ, TOKAT ATTI"

            Mart 2021'de ise eşinin korunma kararına rağmen ailesiyle birlikte Sakarya'ya yanına geldiğini belirten model, "Barışalım diye yalvardı, affettim. Aracımız seyir halindeyken boşanma davası nedeniyle tartışmaya başladık. Hakaretlerde bulundu. Yakıt aldığımız esnada saçımdan tutarak yere attı, yerde sürükledi, tokat attı" demişti.

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            Haberler Magazin Manken Elif Ece Uzun ile Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! 3 bin 600 TL'lik nafaka sonrası tepesinin tası attı...