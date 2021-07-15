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    • Magazin
    • 15.07.2021 10:18
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    • 15.07.2021 10:18
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    Melis Sezen sınır tanımıyor üstsüz paylaştı eteğiyle kapattı! Sadakatsiz'in Derin'i her yeri yakıp geçmeye kararlı

    Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinin zirve noktalarından birine çıkan Melis Sezen, dizisinin sezon finali yapmasının ardından Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un üstlendiği Sadakatsiz'de yuva yıkan Derin karakterine hayat veren güzel oyuncu önceki gün öyle fotoğraflar paylaştı ki sormayın gitsin. Melis Sezen, bir çekim için kamera karşısına geçti. Siyah tüllü bir kıyafetle giyen Sezen, iç çamaşırsız olunca eteğiyle göğüslerini kapattı.

    Sadakatsiz'in Derin'i her yeri yakıp geçmeye kararlı

    Melis Sezen sınır tanımıyor üstsüz paylaştı eteğiyle kapattı! Sadakatsiz'in Derin'i her yeri yakıp geçmeye kararlı... Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Melis Sezen'in iç çamaşırsız pozu nefes kesti. İşte sosyal medyayı sallayan o kareler...

    Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

    Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
        Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Haberler Magazin Melis Sezen sınır tanımıyor üstsüz paylaştı eteğiyle kapattı! Sadakatsiz'in Derin'i her yeri yakıp geçmeye kararlı