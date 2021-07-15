Melis Sezen sınır tanımıyor üstsüz paylaştı eteğiyle kapattı! Sadakatsiz'in Derin'i her yeri yakıp geçmeye kararlı... Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Melis Sezen'in iç çamaşırsız pozu nefes kesti. İşte sosyal medyayı sallayan o kareler...