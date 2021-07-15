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    • Magazin
    • 15.07.2021 11:24
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    • 15.07.2021 11:24
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    57 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giydi boydan boya paylaştı! Yaşına rağmen hala çıtır Avşar kızı ortalığı yaktı geçti

    57 yaşındaki Hülya Avşar öyle pozlar paylaştı ki sosyal medyanın sallanması saniyeler aldı... Uzun süredir ekranlarda yer almayan Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Pek çok yaşıtının aksine fiziğini korumayı başaran Hülya Avşar, genç kızlara taş çıkartan cinsten fotoğraflar paylaştı. Başrolünde yer aldığı 'Masumiyet' dizisinin erken finalinden sonra Ayvalık'a geçen Hülya Avşar daha adından söz ettirecek gibi.

    Hülya Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı

    57 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giydi boydan boya paylaştı! Yaşına rağmen hala çıtır Avşar kızı ortalığı yaktı geçti... Tatil sezonunu geçtiğimiz ay Ayvalık'ta açan Hülya Avşar, bikinili pozunu yayınladı. 'Masumiyet' dizisinin finalinden sonra dinlenmeye çekilen oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Siyah bikinisiyle göz dolduran Avşar'ın pozuna kısa sürede 50 binden fazla beğeni geldi. Paylaştığı fotoğraflara uzun süredir yoruma kapatan oyuncunun bu karesini birçok internet sitesi ve Instagram hesapları yayınladı.

    Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizinin finali ardından her sene olduğu gibi Ayvalık'ta bulunan yazlığına gitti.

    Yazlığında keyifli bir tatile devam eden Hülya Avşar keyifli anlarını ise sosyal medyadaki takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Dizi temposunda uzaklaştıktan sonra formunu da daha da düzelttiği ise gözlerden kaçmadı.

        Ayvalıkta'ki yazlığında vakit geçirirken çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaşan Hülya Avşar ipli bikinisi ile dikkatleri üzerine çekti.

        Instagram hesabından ipli bikiniyle verdiği pozu paylaşan Hülya Avşar, fotoğrafı ile binlerce beğeni topladı.



        57 yaşında olan Hülya Avşar, cesur pozu ile sosyal medyayı adeta salladı. En son Masumiyet dizisinde rol alan ünlü isim, dizinin final yapması ile birlikte tatilde soluğu aldı.

            Ayvalık'taki fotoğraflarında son derece bakımlı ve fit görünen ünlü isim, yaşına rağmen sahip olduğu fizik ile dikkat çekti. Takipçileri ise bu fit görünümü takdir ettiklerini belirtip, Hülya Avşar'ın fotoğrafını beğeni yağmuruna tutular.

            HÜLYA AVŞAR POZLARINDA OYNAMA MI YAPIYOR?

            Yaz sezonunun başından beri iddialı paylaşımlar yapan Avşar kızı, ipli bikini ile takipçileri karşısına çıkarak herkesi şaşırttı. Attığı her adım ardından adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, photoshop iddiaları ise ayuka çıktı.

            Paylaştığı pozda bel kısmının normal görüntülerden çok dana ince olması, vücudundaki belirli alanların fazla biçimli olması ise belirli takipçilerin fotoğraf üzerinden düzenlemenin fazlasıyla yapılmış olması konusundan eleştiri yapmalarına sebep oldu.

                Hülya Avşar her şeye rağmen bu senede Ayvalık'taki evinde tatil yaparken adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile gündeme oturan Hülya Avşar, elinde bardağı, ayağında terlikleri ve üzerinde ipli bikinisi ile rahat bir poz verdi. Takipçileri ise bu poza oldukça şaşırdılar ve yaşına rağmen sahip olduğu fit fizik gerçek mi yoksa photoshop mu karar veremediler.
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                Haberler Magazin 57 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giydi boydan boya paylaştı! Yaşına rağmen hala çıtır Avşar kızı ortalığı yaktı geçti