57 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giydi boydan boya paylaştı! Yaşına rağmen hala çıtır Avşar kızı ortalığı yaktı geçti... Tatil sezonunu geçtiğimiz ay Ayvalık'ta açan Hülya Avşar, bikinili pozunu yayınladı. 'Masumiyet' dizisinin finalinden sonra dinlenmeye çekilen oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Siyah bikinisiyle göz dolduran Avşar'ın pozuna kısa sürede 50 binden fazla beğeni geldi. Paylaştığı fotoğraflara uzun süredir yoruma kapatan oyuncunun bu karesini birçok internet sitesi ve Instagram hesapları yayınladı.
Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizinin finali ardından her sene olduğu gibi Ayvalık'ta bulunan yazlığına gitti.
Yazlığında keyifli bir tatile devam eden Hülya Avşar keyifli anlarını ise sosyal medyadaki takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Dizi temposunda uzaklaştıktan sonra formunu da daha da düzelttiği ise gözlerden kaçmadı.