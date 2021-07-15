57 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giydi boydan boya paylaştı! Yaşına rağmen hala çıtır Avşar kızı ortalığı yaktı geçti

Hülya Avşar her şeye rağmen bu senede Ayvalık'taki evinde tatil yaparken adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile gündeme oturan Hülya Avşar, elinde bardağı, ayağında terlikleri ve üzerinde ipli bikinisi ile rahat bir poz verdi. Takipçileri ise bu poza oldukça şaşırdılar ve yaşına rağmen sahip olduğu fit fizik gerçek mi yoksa photoshop mu karar veremediler.