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    • Magazin
    • 14.07.2021 10:03
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    • 14.07.2021 10:03
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    Sorunlara bıçak kesiği! Ada Masalı 6. bölüm fragmanı: Etkilenip tongasına düşecek

    Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Ada Masalı dizisi dün akşam saat 20.00'de 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yazın en dikkat çeken dizilerinden olan Ada Masalı'nda bu hafta Poyraz'ın iskeleye gelip "gitme!" demesi Haziran’ı çok etkiledi. Haziran bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorguladı. Haziran ve Poyraz ilk kez birbirlerine çok yakındı. Ancak İdil’in kuşkuları her şeyi dağıtmak üzereydi. Hakan müdahale etti ve ne yazık ki bu durum Haziran’ı daha fazla üzdü. İzleyiciler şimdi Ada Masalı 6. bölüm fragmanını bekliyor.

    takvim.com.tr
    Ada Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Salı akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Ada Masalı dizisinde ortalık bu hafta karıştı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde iki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine gittiler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuştu. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükendi. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemekteydi. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşadı. Ada Masalı 6. bölüm fragmanı için heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    HAZİRAN'I ETKİLEYEN OLAY

    Poyraz'ın iskeleye gelip 'gitme!' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular.

    İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir.

    Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

        Haziran ve Poyraz ilk kez birbirlerine çok yakındır. Ancak İdil'in kuşkuları her şeyi dağıtmak üzeredir. Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran'ı daha fazla üzer.

        Poyraz, Haziran'ın Ada'da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olmaktadır.

        Açılış yaklaşırken otele aşçı bulmaları gerekecektir. Haziran ve Poyraz elbette bu konuda anlaşamaz; Haziran gösterişli ve yenilikçi yemekler isterken, Poyraz sadelik ve lezzet peşindedir.

            Poyraz, Haziran'ın her şeyi teknoloji ile çözmeye çalışmasına sinir olur ve ona teknolojiyi kullanmadan bir gün geçirip geçiremeyeceğini sorar. İkili tatlı bir iddiaya girerler.

            Haziran ıssız bir koyda hayatta kalmayı başarırsa Poyraz ona en büyük sırrını söyleyecektir. Kaybederse de Haziran Poyraz'a sırrını anlatmak zorunda kalacaktır. Koy dönüşünde Haziran hiç beklemediği bir iş teklifi alır. Poyraz bu teklifle çok sarsılır.
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