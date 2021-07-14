Sorunlara bıçak kesiği! Ada Masalı 6. bölüm fragmanı: Etkilenip tongasına düşecek

Salı akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Ada Masalı dizisinde ortalık bu hafta karıştı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde iki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine gittiler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuştu. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükendi. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemekteydi. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşadı. Ada Masalı 6. bölüm fragmanı için heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

HAZİRAN'I ETKİLEYEN OLAY

Poyraz'ın iskeleye gelip 'gitme!' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular.