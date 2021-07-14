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    • Magazin
    • 14.07.2021 07:53
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    • 14.07.2021 07:53
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    Seyircisi henüz buna hazır değil! Arka Sokaklar'da perişan edecek ayrılık kararı! Artık ailenin tümü...

    2006 yılından bu yana ekranlarda izleyicisini ağırlayan Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Dizinin yıldızı on beş yıl sonra başka projede boy gösterecek. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 2006 yılından bu yana ekranlardaki macerasını sürdürüyor. Şüphesiz ki dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuları oldukça fazla. Bu isimlerin başında da Özgür Ozan geliyor. Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicilerin en sevdiği isimlerden birisi olan Özgür Ozan'ın yeni bir projede rol alıp almayacağı merak konusuydu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı ifade ediliyor.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar'da ayrılık kararı! Meğer o isim...

    Seyircisi henüz buna hazır değil! Arka Sokaklar'da perişan edecek ayrılık kararı! Artık ailenin tümü... Kanal D'de cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Bu isimlerin en dikkat çekenlerinden birisi de Özgür Ozan. Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu. Son olarak ortaya atılan iddialara göre kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor. Peş peşe konuşulan bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun ne karar alacağı akıllarda yer ediniyor.

    YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

    Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.

    Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.

    ÇOBAN AİLESİ YOK OLUYOR

    Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

        Kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor.

        ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

        Özgür Ozan, 5 Ocak 1966 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı.

        Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı.

            Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, Selami karakteri ile tanınır hâle geldi.

            Hâlen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.
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