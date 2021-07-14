Seyircisi henüz buna hazır değil! Arka Sokaklar'da perişan edecek ayrılık kararı! Artık ailenin tümü... Kanal D'de cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Bu isimlerin en dikkat çekenlerinden birisi de Özgür Ozan. Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu. Son olarak ortaya atılan iddialara göre kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor. Peş peşe konuşulan bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun ne karar alacağı akıllarda yer ediniyor.

YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.