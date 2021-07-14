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    • 14.07.2021 12:02
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    • 14.07.2021 12:02
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    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? Heyecanı ayyuka çıkaran olay! Yeni karakterle...

    4. sezonunda gerilim üst düzeyde olduğu La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi seyircileri tarafından sık sık araştırılıyor. Son olarak 4 sezonuyla izleyicisiyle buluşan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için geri sayım başladı. Netflix Türkiye geçtiğimiz aylarda La Casa De Papel'in 5. sezonu hakkında önemli bir açıklama yaptı ve bir fotoğraf paylaştı. Pek çok sitede de heyecanı ayyuka çıkaran bir olay yaşanacağı ve efsane bir karakterin hikayeye katılacağı konuşuluyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte paylaşılan o kare...

    takvim.com.tr
    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

    Dördüncü sezonunda büyük beğeni toplayan La Casa De Papel dizisinde 5. sezon tarihi belli oldu. Netflix Türkiye tarafından bugün dizinin çekimleriyle ilgili önemli bir paylaşım yapıldı ve müjdeli haber verildi. Netflix açıklamasında 5. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Yeni sezon için geri sayım sürerken yeni sezonda meydana gelecek gelişmelerle birlikte olayların iyice raydan çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte yapılan açıklama...

    NETFLİX'TEN 5. SEZON AÇIKLAMASI

    Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacağı belirtildi.

    İşte merak edilenler;

    Netflix Türkiye paylaşımında "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5" ifadelerine yer verdi.

    LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

    1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

    2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

        3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

        4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar

        5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

        6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

            7. bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılr. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

            8. bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.
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            Haberler Magazin La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? Heyecanı ayyuka çıkaran olay! Yeni karakterle...