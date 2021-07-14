La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? Heyecanı ayyuka çıkaran olay! Yeni karakterle...

Dördüncü sezonunda büyük beğeni toplayan La Casa De Papel dizisinde 5. sezon tarihi belli oldu. Netflix Türkiye tarafından bugün dizinin çekimleriyle ilgili önemli bir paylaşım yapıldı ve müjdeli haber verildi. Netflix açıklamasında 5. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Yeni sezon için geri sayım sürerken yeni sezonda meydana gelecek gelişmelerle birlikte olayların iyice raydan çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte yapılan açıklama...
NETFLİX'TEN 5. SEZON AÇIKLAMASI
Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacağı belirtildi.
İşte merak edilenler;
Netflix Türkiye paylaşımında "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5" ifadelerine yer verdi.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.
2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.