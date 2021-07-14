La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? Heyecanı ayyuka çıkaran olay! Yeni karakterle...

Dördüncü sezonunda büyük beğeni toplayan La Casa De Papel dizisinde 5. sezon tarihi belli oldu. Netflix Türkiye tarafından bugün dizinin çekimleriyle ilgili önemli bir paylaşım yapıldı ve müjdeli haber verildi. Netflix açıklamasında 5. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Yeni sezon için geri sayım sürerken yeni sezonda meydana gelecek gelişmelerle birlikte olayların iyice raydan çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte yapılan açıklama...

NETFLİX'TEN 5. SEZON AÇIKLAMASI

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacağı belirtildi.

İşte merak edilenler;