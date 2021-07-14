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    • Magazin
    • 14.07.2021 18:49
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    • 14.07.2021 18:49
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    Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi hangi şehirde çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

    Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Star TV 14 Temmuz 2021 sinema kuşağında yer alan Küçük Esnaf filmini görenler film hakkında araştırmalara başladı. Küçük Esnaf'ın oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra filmin nerede çekildiği en merak edilen konular arasında bulunuyor. Küçük Esnaf filminde ölen babasının mafyaya olan yüklü borcunu ödemeye çalışan Berhudar’ın başına gelenler anlatılıyor. Peki, Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi hangi şehirde çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve diziye ilişkin tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?

    Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Sorusu izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sinema kuşağında yer alan Küçük Esnaf filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra özellikel filmin çekildiği yer hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

    Küçük Esnaf filmi oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.

    KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

    Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.



        KÜÇÜK ESNAF KONUSU

        Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.
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